O iarnă nucleară ar putea distruge o mare parte din rezervele alimentare ale lumii

Este greșit de presupus că un război nuclear ar afecta doar regiunile aflate în apropierea exploziilor. În realitate, consecințele ar putea avea un impact global major.

Un nou studiu arată cât de grav ar putea fi afectată producția agricolă mondială în diferite scenarii de iarnă nucleară.

„Iarna nucleară” este un efect climatic catastrofal, teoretizat ca urmare a unui conflict nuclear de amploare. Exploziile și incendiile generate de armele nucleare ar injecta în atmosferă cantități uriașe de funingine și praf, reducând lumina solară care ajunge la suprafața Pământului pentru ani întregi. Acest fenomen ar afecta grav plantele și animalele – inclusiv speciile de care depindem pentru hrană.

Studiul, realizat de cercetători de la Universitatea de Stat din Pennsylvania, SUA, a simulat modul în care iarna nucleară ar influența producția globală de alimente. Porumbul, fiind cea mai cultivată cereală la nivel mondial, a fost utilizat ca specie reprezentativă pentru agricultură în general.

„Am simulat producția de porumb în 38.572 de locații, în șase scenarii de război nuclear, cu severitate crescândă – de la 5 milioane până la 165 de milioane de tone de funingine injectate în atmosferă”, a declarat dr. Yuning Shi, cercetător în știința plantelor și meteorolog la Penn State.

Rezultatele sunt îngrijorătoare. Chiar și un conflict nuclear regional, care ar introduce „doar” 5,5 milioane de tone de funingine în atmosferă, ar reduce producția globală de porumb cu 7%. În cel mai grav scenariu analizat, un conflict de amploare mondială ar putea duce la o scădere de până la 80% a producției agricole.

Acest scenariu extrem este agravat de distrugerea stratului de ozon

„Explozia și mingea de foc generate de detonațiile nucleare produc oxizi de azot în stratosferă. Prezența acestora, combinată cu încălzirea cauzată de funinginea absorbantă, poate distruge rapid ozonul, crescând nivelul de radiații UV-B la suprafața Pământului”, a adăugat dr. Shi. Acest lucru ar dăuna țesuturilor plantelor și ar afecta și mai mult producția agricolă.

Potrivit estimărilor echipei, nivelurile de radiații UV-B ar atinge un vârf între șase și opt ani după un conflict nuclear, determinând o scădere suplimentară de 7% a producției de porumb – ajungând astfel la un total de 87% pierdere globală.

Simulările sugerează că recuperarea producției agricole la nivel global ar putea dura între 7 și 12 ani, în funcție de severitatea conflictului. Regiunile din emisfera sudică ar avea șanse mai mari de refacere rapidă comparativ cu cele din nord, iar zonele apropiate de ecuator s-ar reface mai repede decât cele de la latitudini mai mari.

Există totuși măsuri care ar putea fi luate pentru a accelera recuperarea. Utilizarea unor soiuri de porumb adaptate la temperaturi mai scăzute și sezoane de creștere mai scurte ar putea reduce pierderile de producție cu până la 10%.

„Totuși, cel mai bine ar fi să evităm complet o iarnă nucleară”, avertizează cercetătorii.

Dacă un astfel de scenariu ar deveni inevitabil – iar actualul climat geopolitic face ca probabilitatea să fie mai ridicată decât în perioada Războiului Rece – echipa propune pregătirea unor „kituri de reziliență agricolă”. Acestea ar conține semințe selectate special pentru a fi adaptate condițiilor climatice post-conflict, specifice fiecărei regiuni.

„Aceste kituri ar putea susține producția alimentară în anii instabili care ar urma unui război nuclear, până la refacerea lanțurilor de aprovizionare și a infrastructurii”, explică dr. Armen Kemanian, coordonatorul simulărilor. „Conceptul poate fi extins și pentru alte tipuri de dezastre – când apar catastrofe de asemenea magnitudine, reziliența devine esențială”.

Și iarna nucleară nu ar contracara încălzirea globală, arată studiul publicat în revista Environmental Research Letters.

