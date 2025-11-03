Un cub de ciocolată neagră îmbunătățește memoria – pentru o oră

Autor: Veronica Andrei
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 18:33
330 citiri
Un cub de ciocolată neagră îmbunătățește memoria – pentru o oră
Ciocolata neagra/FOTO:X/@Amazingeye6

Un nou studiu realizat în Japonia sugerează că gustul amărui al ciocolatei negre ar putea activa o zonă-cheie a creierului implicată în consolidarea amintirilor – dar doar pentru o perioadă scurtă.

Cercetătorii de la Shibaura Institute of Technology au descoperit că flavanolii, compușii amari din cacao stimulează sistemul de alertă al creierului, numit locus coeruleus. Acesta eliberează noradrenalină, un hormon care crește vigilența și facilitează transformarea amintirilor de scurtă durată în amintiri stabile.

În experimentele pe șoareci, animalele care au primit flavanoli cu o oră înainte de o probă de memorie au avut rezultate cu 30% mai bune în recunoașterea obiectelor noi, comparativ cu cele care au primit doar apă. Scanările cerebrale au arătat o creștere rapidă a nivelului de noradrenalină în regiuni asociate atenției și motivației, efect care a durat aproximativ o oră – exact perioada critică în care hipocampul fixează amintirile.

Cercetătorii cred că efectul nu provine din absorbția substanțelor, ci din reacția senzorială produsă de gustul astringent, care activează nervii din gură și stomac și trimite semnale rapide către creier. „Gustul amar ar putea funcționa ca un semnal natural pentru creier că trebuie să fie atent și să rețină informațiile”, a explicat conducătorul studiului, profesorul Yasuyuki Fujii.

Totuși, aplicarea la oameni rămâne neclară. Șoarecii au primit doze mai mari decât ar conține o porție obișnuită de ciocolată, iar efectele pe termen lung nu au fost testate. Cercetătorii avertizează că stimularea frecventă a sistemului de stres ar putea avea consecințe negative, precum anxietate sau insomnie.

Rezultatele, publicate în revista Current Research in Food Science, ar putea explica de ce unele studii anterioare au observat îmbunătățiri ale memoriei la vârstnici care consumă regulat flavanoli din cacao sau fructe de pădure.

Deocamdată, concluzia este una moderată: o bucată de ciocolată neagră ar putea ajuta la memorare pe termen scurt – dar efectul nu durează și nu este un substitut pentru somn, exercițiu sau o alimentație echilibrată.

Infecția cu SARS-CoV-2 în timpul sarcinii este asociată cu un risc crescut de autism, arată studiul unor cercetători americani
Infecția cu SARS-CoV-2 în timpul sarcinii este asociată cu un risc crescut de autism, arată studiul unor cercetători americani
Un nou studiu realizat de cercetători americani arată că infecția cu SARS-CoV-2 în timpul sarcinii este asociată cu un risc crescut de tulburări de neurodezvoltare, inclusiv autism, la...
De ce ni se albește părul. Concluziile uimitoare la care au ajuns oamenii de știință din Japonia
De ce ni se albește părul. Concluziile uimitoare la care au ajuns oamenii de știință din Japonia
Profesorul de Ageing and Regeneration, Emi Nishimura, și echipa sa de la Universitatea din Tokyo anunță că încărunțirea părului este rezultatul unui răspuns de protecție al organismului...
#studiu, #consum, #ciocolata neagra, #memorie , #stiri sanatate
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
O mare fabrica din Romania se inchide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediati
Digi24.ro
Sondaj la comanda PNL: Scor strans intre Ciprian Ciucu si Daniel Baluta. Cum se pozitioneaza Catalin Drula si Anca Alexandrescu
DigiSport.ro
E celebra si are milioane Euro, dar nu-si gaseste partener. Batjocorita dupa ce si-a facut cont pe o aplicatie de dating

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Charlie Ottley, britanicul care a realizat „Wild Carpathia” și „Flavors of Romania”, obține cetățenia română. De câți ani se chinuie să o obțină
  2. Victimizarea Amaliei Bellantoni, patroana de restaurant acuzată că și-a bătut vecinii: „Sunt victima sistemului!”
  3. Un cub de ciocolată neagră îmbunătățește memoria – pentru o oră
  4. Care este alimentul natural care îngrașă mai mult decât zahărul. De ce ne lăsăm păcăliți de el: „Sunt aproape la fel”
  5. Cronos Med lansează cele mai mari reduceri din an la proceduri estetice minim și non-invazive
  6. Contraatacul de 400 de milioane de dolari al lui Justin Baldoni împotriva lui Blake Lively, respins definitiv de instanță
  7. Ce se întâmplă cu organismul tău dacă iei cina după ora 20:00 timp de șase luni. De ce îți poate afecta greutatea, somnul și starea de spirit
  8. Black Friday Notino: Pregătește-ți wishlist-ul pentru cele mai mari reduceri din 2025!
  9. Sore a împlinit 36 de ani. Ce gest emoționant a făcut artista de ziua ei de naștere: „Să fie un dar pentru ei” FOTO
  10. "Fără bisturiu, fără durere". Tratamentul cu laser al parodontozei, explicat de dr. Cristina Chiriacescu, medic stomatolog - fondator Dentetico