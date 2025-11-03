Un cub de ciocolată neagră îmbunătățește memoria – pentru o oră

Un nou studiu realizat în Japonia sugerează că gustul amărui al ciocolatei negre ar putea activa o zonă-cheie a creierului implicată în consolidarea amintirilor – dar doar pentru o perioadă scurtă.

Cercetătorii de la Shibaura Institute of Technology au descoperit că flavanolii, compușii amari din cacao stimulează sistemul de alertă al creierului, numit locus coeruleus. Acesta eliberează noradrenalină, un hormon care crește vigilența și facilitează transformarea amintirilor de scurtă durată în amintiri stabile.

În experimentele pe șoareci, animalele care au primit flavanoli cu o oră înainte de o probă de memorie au avut rezultate cu 30% mai bune în recunoașterea obiectelor noi, comparativ cu cele care au primit doar apă. Scanările cerebrale au arătat o creștere rapidă a nivelului de noradrenalină în regiuni asociate atenției și motivației, efect care a durat aproximativ o oră – exact perioada critică în care hipocampul fixează amintirile.

Cercetătorii cred că efectul nu provine din absorbția substanțelor, ci din reacția senzorială produsă de gustul astringent, care activează nervii din gură și stomac și trimite semnale rapide către creier. „Gustul amar ar putea funcționa ca un semnal natural pentru creier că trebuie să fie atent și să rețină informațiile”, a explicat conducătorul studiului, profesorul Yasuyuki Fujii.

Totuși, aplicarea la oameni rămâne neclară. Șoarecii au primit doze mai mari decât ar conține o porție obișnuită de ciocolată, iar efectele pe termen lung nu au fost testate. Cercetătorii avertizează că stimularea frecventă a sistemului de stres ar putea avea consecințe negative, precum anxietate sau insomnie.

Rezultatele, publicate în revista Current Research in Food Science, ar putea explica de ce unele studii anterioare au observat îmbunătățiri ale memoriei la vârstnici care consumă regulat flavanoli din cacao sau fructe de pădure.

Deocamdată, concluzia este una moderată: o bucată de ciocolată neagră ar putea ajuta la memorare pe termen scurt – dar efectul nu durează și nu este un substitut pentru somn, exercițiu sau o alimentație echilibrată.

