Țara europeană care a înregistrat cel mai scăzut nivel de CO2 din ultimii 70 de ani STUDIU

Principala naţiune industrială a Europei a atins cel mai scăzut nivel de emisii de dioxid de carbon (CO2) din ultimii 70 de ani.

Acest fapt se datorează unei reduceri mai semnificative decât se estimase a utilizării cărbunelui, conform unui studiu publicat joi, 4 ianuarie, transmite AFP.

Emisiile de gaze cu efect de seră din Germania au atins anul trecut 673 de milioane de tone de CO2, "cel mai redus nivel după anii 1950", în scădere semnificativă de la 746 de milioane de tone în 2022, conform calculelor grupului de experţi Agora Energiewende.

Germania a înregistrat un rezultat mai bun comparativ cu obiectivul anual de maximum 722 de milioane de tone de CO2, prevăzut în legea germană de protecţie a mediului, a explicat organizaţia.

Aceste emisii au fost cu 46% mai mici comparativ cu anul de referinţă 1990, însă Germania are în continuare un drum lung de parcurs pentru a-şi atinge obiectivul de reducere cu 65% până în 2030.

Scăderea se datorează, "în mare parte unei reduceri drastice a producţiei de energie electrică pe bază de cărbune", a notat grupul de experţi.

În timp ce utilizarea cărbunelui a crescut în 2022 pentru a compensa încetarea fluxurilor de gaze ruseşti către Germania, arderea cărbunelui a scăzut anul trecut până la nivelul din anii 1960.

Există mai multe motive: consumul de energie în Germania a scăzut în ansamblu cu 3,9% de la un an la altul, reflectând dificultăţile din sectorul industrial. Emisiile din sectorul industrial au scăzut cu 20 de milioane de tone, respectiv 12%, de la an la an.

În plus, ţara a importat mai multă energie electrică în 2023, jumătate din surse regenerabile şi un sfert din energie nucleară, a precizat Agora Energiewende.

Celălalt factor care a jucat un rol este structural - Germania îşi continuă virajul energetic, cu o producţie de energie electrică bazată din ce în ce mai mult pe energii regenerabile.

Ponderea energiei electrice produsă pe baza acestor energii, în principal eoliană şi solară, a reprezentat anul trecut 55%, faţă de 48% în 2022, a indicat miercuri Agenţia Federală a Resurselor, notează AFP.

Ponderea cărbunelui în activităţile de producţie a scăzut la 26% comparativ cu aproape 34% în 2022.

În schimb, emisiile provenite de la locuinţe şi transporturi au "stagnat, practic", nereuşind pentru al patrulea, respectiv, al treilea an să îndeplinească obiectivele climatice, a subliniat Agora Energiewende.

În vederea atingerii obiectivelor asumate, Germania are nevoie de o "ofensivă de investiţii" pentru a moderniza încălzirea clădirilor şi industria, au subliniat experţii. Aceştia estimează că doar 15% din reducerea emisiilor observată în 2023 va fi "sustenabilă", având loc pe termen lung.

