Modul în care se informează tinerii din generația Z ar putea influența rezultatul alegerilor

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 10 August 2025, ora 20:40
317 citiri
Tinerii se informează de pe TikTok Foto: Pixabay

Tinerii americani joacă un rol tot mai important în conturarea peisajului politic al țării. Modul în care se informează – sau aleg să nu o facă – ar putea influența strategiile partidelor și rezultatul viitoarelor alegeri.

Într-o epocă în care alegerile se joacă adesea în spațiul digital, modul în care tinerii aleg să se informeze devine un factor cheie în dinamica politică a Statelor Unite. Potrivit unei analize publicate de Vox, aplicații precum TikTok – devenite platforme de referință pentru generația Z – contribuie la o tendință mai largă de consum pasiv de informație.

Cu alte cuvinte, o parte considerabilă a tinerilor americani nu caută activ știri sau analize politice, ci ajung la ele întâmplător, în timp ce derulează conținutul recomandat de algoritm. În contrast, tinerii care caută activ informații – de obicei mai interesați de actualitate și mai implicați civic – se bazează și pe surse tradiționale și verificabile.

Această diferență de atitudine față de informare reflectă un clivaj important în comportamentul electoral al generației Z. Deși există percepția că tinerii sunt în mod natural înclinați către idei progresiste, realitatea este mai nuanțată. Conform unor cercetări recente realizate de Navigator și Global Strategy Group, o parte tot mai mare a tinerilor se regăsește în valorile Partidului Republican – un contrast semnificativ față de generațiile anterioare.

Informație pasivă, prezență scăzută la vot

Datele indică faptul că 58% dintre tinerii născuți după anul 2000 afirmă că „primesc” informațiile fără să caute în mod intenționat știri. În timp ce cei peste 30 de ani rămân, în general, consumatori activi de informație, această tendință pare să se inverseze la nivelul generației Z.

Diviziunea se reflectă și în preferințele platformelor. Tinerii pasivi tind să folosească TikTok, YouTube sau Snapchat, iar interesul lor pentru politică este redus. Votul nu este o prioritate și nici o constantă. În schimb, tinerii activi consultă surse multiple, inclusiv media tradițională, și sunt mai implicați civic. Ambele grupuri se consideră „bine informate”, dar în moduri foarte diferite.

Pentru Partidul Democrat, această evoluție prezintă o provocare. Deși beneficiază de sprijinul unui electorat mai în vârstă, mai educat și mai constant în prezența la urne, atragerea tinerilor rămâne dificilă. În contextul alegerilor din 2026 și 2028, când generațiile Y și Z vor reprezenta o parte majoritară a electoratului, capacitatea partidelor de a înțelege acest nou raport cu informația va deveni esențială.

Educația, un factor de diferențiere

Interviurile de grup realizate cu tineri din generația Z – atât cu studii superioare, cât și fără – evidențiază diferențe clare. Cei cu educație universitară sunt, în general, mai activi în informare, înclină spre Partidul Democrat și verifică autenticitatea surselor. Cei fără studii superioare manifestă o mai mare pasivitate informațională și se orientează frecvent către surse alternative: stream-uri video, comentarii pe YouTube sau conținut generat de inteligența artificială.

Interesul acestor tineri pentru politică apare sporadic, de multe ori alimentat de nemulțumiri legate de economie sau de scandaluri politice recente. Cu toate acestea, pot forma un bloc electoral influent. În 2024, deja au avut un impact vizibil asupra rezultatului alegerilor. În 2028, ar putea schimba radical direcția politicii americane – dacă vor alege să participe.

#studiu, #Generatia Z, #vot, #tiktok, #alegeri , #stiri externe
