La ce vârstă atinge apogeul funcționării creierul uman. „Facilitează luarea deciziilor eficiente și realizările”

Tânără care învață

Se crede că oamenii ating vârful formei fizice la mijlocul sau sfârșitul vârstei de 20 de ani, iar nivelul optim de fericire la începutul anilor 20 sau în perioada pensionării.

Cercetările anterioare sugerau că raționamentul, memoria și viteza de procesare încep să scadă după tinerețea timpurie.

Însă, potrivit unui studiu recent, vârsta mijlocie reprezintă de fapt apogeul funcționării creierului, potrivit independent.co.uk.

Noua cercetare, publicată în revista Intelligence, a constatat că abilitatea cognitivă a oamenilor este la cel mai înalt nivel între 55 și 60 de ani, iar realizările, precum succesul profesional, tind să atingă punctul culminant mai târziu în viață.

Autorul principal al studiului, dr. Gilles Gignac, de la Universitatea din Australia de Vest, a declarat pentru The Times: „Combinația dintre cunoștințele acumulate, judecată și experiența de viață este cea care mută vârful general al funcționării umane spre sfârșitul vârstei de 50 de ani.”

Așadar, deși tinerețea are avantajele ei, maturitatea aduce, probabil, un set mai larg și mai puternic de instrumente pentru a face față problemelor și responsabilităților complexe. Deși unii ar putea considera acest lucru evident, nu fusese niciodată cuantificat și demonstrat științific.

Deși inteligența fluidă, considerată adesea cea mai importantă abilitate cognitivă, tinde să atingă vârful în jurul vârstei de 20 de ani, alte dimensiuni precum inteligența cristalizată și inteligența emoțională continuă să se îmbunătățească, potrivit studiului.

Cercetătorii au analizat tendințele legate de vârstă în raport cu nouă indicatori asociați succesului în viață, printre care:

  • abilități cognitive,
  • trăsături de personalitate,
  • inteligență emoțională,
  • alfabetizare financiară,
  • raționament moral,
  • rezistență la prejudecata „costurilor irecuperabile”,
  • flexibilitate cognitivă,
  • empatie cognitivă
  • nevoia de stimulare intelectuală („nevoia de a gândi”).

Ei au creat două modele pentru a testa aceste aspecte și au descoperit că, în ambele cazuri, funcționarea generală atinge apogeul în a doua parte a vieții de mijloc.

Inteligența cristalizată, care este responsabilă pentru aplicarea cunoștințelor dobândite, luarea deciziilor și rezolvarea problemelor, continuă să se dezvolte odată cu vârsta. Alte trăsături — precum inteligența emoțională, raționamentul moral și rezistența la eroarea costurilor irecuperabile (adică abilitatea de a renunța la ceva care nu aduce beneficii) — ating, de asemenea, vârful mai târziu în viață.

„Aceste dezvoltări compensatorii pot ajuta la compensarea declinului observat în abilitățile cognitive fluide, facilitând luarea deciziilor eficiente și realizările chiar și în perioada adultă târzie”, se arată în studiu.

Cercetătorii au spus că rezultatele sugerează că „capacitatea funcțională, definită în termeni de trăsături psihologice diferențiale cheie, poate atinge apogeul în a doua parte a vieții de mijloc, aliniindu-se strâns cu vârful tipic al realizărilor profesionale”.

De asemenea, persoanele cele mai potrivite pentru roluri care implică decizii cu miză mare sunt puțin probabil să fie mai tinere de 40 de ani sau mai în vârstă de 65 de ani.

