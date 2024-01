S-a terminat prima finală la Australian Open. Campioana are 38 de ani și s-a retras la începutul anului

Taiwaneza Su-Wei Hsieh a făcut un anunț trist pe rețelele de socializare chiar în prima zi din 2024. În vârstă de 38 de ani, ea a decis să joace ultimul turneu de simplu la Australian Open.

Su-Wei Hsieh a precizat însă că se va concentra exclusiv pe turneele de dublu.

Astfel, la Melbourne, taiwaneza a fost eliminată în primul tur al calificărilor probei de simplu, de jucătoarea Anna Bondar, scor 7-6, 6-4, acesta fiind ultimul său meci oficial la individual.

Retrasă din activitate la simplu, Su-Wei Hsieh a reușit performanța de a se califica în finale la ambele probe de dublu la care s-a înscris la Melbourne (dublu feminin și dublu mixt).

Iar pe prima jucată a și câștigat-o, la dublu mixt, alături de polonezul Jan Zielinski. Cei doi au evoluat pentru trofeu cu Desirae Krawczyk și Neal Skupski, impunându-se dramatic, cu 6-7 (5) 6-4 11-9, după ce au salvat o minge de meci.

Title town for Su-Wei Hsieh & @zielaczekk 🏆

They save a championship point to defeat Krawczyk & Skupski 6-7 (5) 6-4 [11-9] in the mixed doubles final! pic.twitter.com/NqHKIrd0Yu