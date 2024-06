Reacția lui Biden după dezbaterea cu Trump. „A ieșit bine. Este dur să dezbați cu un mincinos” VIDEO

Joe Biden, președintele SUA care candidează la al doilea mandat în alegerile prezidenţiale din noiembrie, consideră că a „ieşit din bine” din dezbaterea sa cu fostul preşedinte Donald Trump, în pofida faptului că reacţiile faţă de prestaţia şefului în prima dezbatere televizată sunt împărţite, inclusiv în tabăra democrată, relatează AFP.

Președintele american mai spune că este dur să dezbați un mincinos, făcând referire la Trump.

”Cred că am ieşit bine”, a declarat Joe Biden într-o oprire într-un restaurant în Georgia (sud-est).

Biden visits a Waffle House and says "I think we did well" and "It's hard to debate a liar." pic.twitter.com/alRgMOeivR