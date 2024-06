Dezbatere tensionată între Biden și Trump. „Are simţul moral al unei persoane depravate” VIDEO

Preşedintele Joe Biden şi fostul preşedinte Donald Trump s-au aflat joi seara în Atlanta pentru dezbaterea CNN care a început la ora locală 21.00 (vineri, ora 4.00, ora României), prima lor confruntare faţă în faţă înaintea alegerilor din noiembrie 2024.

Primul și-a acuzat rivalul că este dezechilibrat şi un pericol pentru democraţie, iar celălalt și-a acuzat adversarul că este senil şi corupt. Dezbaterea este transmisă din Atlanta de CNN - transmit AFP şi Reuters.

Trump a început prin a spune că inflația ucide America.

"Inflaţia ne ucide ţara", a declarat de la bun început fostul preşedinte republican, în vârstă de 78 de ani, care a părut extrem de relaxat în timp ce aborda un argument despre care ştia că va rezona cu americanii afirmând că rivalul său face o "treabă proastă", în ciuda creşterii robuste şi a gradului ridicat de ocupare a forţei de muncă.

Democratul în vârstă de 81 de ani, a cărui voce a fost adesea răguşită în faţa camerelor CNN, canalul care a organizat dezbaterea, l-a atacat pe miliardar pe un subiect pe care îl ştia delicat, criticându-l pentru acţiunea sa "teribilă" împotriva dreptului la avort.

El l-a acuzat, de asemenea, pe Donald Trump că "minte" atunci când afirmă că imigraţia ilegală provoacă o creştere a criminalităţii, înainte de a intra pe un teren mai personal.

Democratul s-a referit la adversarul său ca la un "infractor condamnat", după ce Trump a fost găsit vinovat într-un caz de plăţi ascunse către o fostă actriţă de filme porno. Biden a spus despre Trump că are "simţul moral al unei persoane depravate", numindu-l în repetate rânduri "plângăcios".

"Nu am făcut nimic rău", a replicat fostul preşedinte, inculpat în mai multe dosare, susţinând că sistemul judiciar este "corupt". Republicanul, care nu şi-a recunoscut niciodată înfrângerea din 2020, a evitat să promită că va recunoaşte necondiţionat verdictul urnelor din noiembrie, asigurând că îl va accepta dacă alegerile au fost "corecte şi echitabile".

La rândul său, Donald Trump, fără a merge până la insultele cu care îşi condimentează discursurile de campanie, a afirmat că rivalul său "nu este făcut" pentru a fi preşedinte şi l-a prezentat drept un lider slab. "El a devenit ca un palestinian, dar ei nu-l plac pentru că este un palestinian foarte rău. Un (palestinian) slab", a spus republicanul, referindu-se la politica lui Joe Biden faţă de conflictul dintre Israel şi Hamas.

Războiul din Ucraina nu ar fi avut loc niciodată dacă Statele Unite ar fi avut un "lider", a mai spus el.

Donald Trump l-a provocat pe Joe Biden să susţină un "test cognitiv", lăudându-se că el însuşi a susţinut două şi că a "strălucit", înainte de a se lăuda cu talentul său la golf, în timp ce rivalul său afişa un zâmbet ironic.

Pe de altă parte, fostul dezvoltator imobiliar a făcut o serie de afirmaţii false şi exagerări, fără nicio intervenţie din partea celor doi jurnalişti de la CNN care găzduiau dezbaterea. Pe lângă faptul că au pus întrebări, aceştia din urmă s-au asigurat doar că timpul de vorbire al fiecăruia este respectat, întrerupând microfonul de îndată ce era ridicat, ceea ce a împiedicat orice întrerupere intempestivă.

Cei doi candidaţi la Casa Albă, care se antipatizează sincer, nu şi-au dat mâna când au ajuns pe platoul CNN din Atlanta (Georgia, sud-est). Potrivit unui reporter care a intrat pentru scurt timp pe platou, aceştia nu au schimbat nicio privire în timpul primei pauze publicitare. Apoi, nu şi-au dat mâna nici la plecare.

Cu excepţia oricăror surprize, dezbaterea este puţin probabil să schimbe prea mult liniile într-o ţară în care polarizarea politică este extremă. Cu toate acestea, miza este enormă: dacă unul dintre cei doi candidaţi reuşeşte să cucerească câţiva alegători independenţi, acest lucru ar putea fi suficient pentru a-i oferi un avantaj în noiembrie, în condiţiile în care alegerile se anunţă foarte strânse. Pentru a face acest lucru, Joe Biden trebuie să asigure oamenii de vitalitatea şi sănătatea sa, iar în această privinţă, prestaţia sa de joi probabil va fi considerată o ocazie ratată, chiar dacă a devenit mai confortabil pe măsură ce dezbaterea a avansat.

"Nu înţeleg un cuvânt din ceea ce spune, nu este trist?", a declarat Hazel Reitz, în vârstă de 55 de ani, care a participat la o proiecţie a dezbaterii organizată de Partidul Republican din San Francisco. Cu toate acestea, ea spune că va vota pentru democrat în noiembrie.

Democratul Joe Biden, un veteran al vieţii politice americane

Experienţă politică - Înainte de a deveni preşedinte al Statelor Unite, Joe Biden, în vârstă de 81 de ani, avea în spate o foarte lungă carieră politică: a fost senator timp de 36 de ani şi apoi vicepreşedinte al lui Barack Obama timp de opt ani.

Familie şi religie - Joe Biden are 81 de ani. S-a născut în Scranton, Pennsylvania, în 1942. Cel mai mare dintr-o familie cu patru copii, el nu a crescut în sărăcie, însă tatăl său, antreprenor, a avut dificultăţi financiare. Democratul face adesea referire la originile sale irlandeze şi din clasa de mijloc. Catolic devotat - dar susţinător al dreptului la avort - el se prezintă, de asemenea, ca un om credincios, foarte ataşat de familia sa, care nu ezită să îşi proclame dragostea pentru fiul său dificil, Hunter. Este căsătorit cu Jill Biden din 1977. Viaţa sa, aşa cum ne aminteşte adesea, a fost marcată de tragedii. Şi-a pierdut prima soţie şi fiica într-un accident rutier în 1972. Apoi pe fiul său Beau, care avea cancer, în 2015.

Avere - Nu este miliardar ca rivalul său republican, dar este totuşi bogat. Averea sa este estimată la aproximativ zece milioane de dolari, în mare parte datorită celor două case pe care le deţine în Delaware, potrivit revistei Forbes.

Stil - Joe Biden nu este un mare orator şi nu stârneşte entuziasmul pe care îl provoacă Donald Trump în rândul fanilor săi. Dar este încăpăţânat şi îşi cultivă o imagine de american obişnuit şi de "tolerant-şef", punând adesea empatia pe primul loc. Cu toate acestea, pentru o parte a electoratului său (în special arabo-americanii şi unii tineri), această poziţie a fost pătată de războiul din Gaza. Vârsta sa şi mersul din ce în ce mai rigid sunt, de asemenea, larg comentate.

Obstacole juridice - Pentru că a păstrat documente confidenţiale după ce a deţinut funcţia de vicepreşedinte, un procuror special a fost numit pentru a-l ancheta pe Joe Biden. Procurorul a recomandat în cele din urmă clasarea cazului, argumentând în special că un juriu ar fi reticent în a condamna un "om în vârstă cu o memorie proastă". Această remarcă a provocat o revoltă în rândul democraţilor, spre deliciul republicanilor.

Republicanul Donald Trump, fost preşedinte, împovărat de procese, dar cu susţinători pasionaţi

Experienţă politică - Donald Trump nu se confruntase niciodată cu votul popular înainte de a câştiga surprinzător alegerile prezidenţiale din 2016 împotriva lui Hillary Clinton. Cu toate acestea, el a evocat în mai multe rânduri ideea de a candida la Casa Albă, care a fost considerată de mulţi ca fiind doar un truc publicitar.

Familie şi religie - Trump are 78 de ani. S-a născut în 1946 într-o familie bogată din New York. Toată viaţa sa s-a scăldat în bogăţie. Contrar legendei pe care şi-a construit-o, Trump nu este nicidecum un self-made man. Tatăl său a construit un imperiu în New York prin construcţia de clădiri. Donald Trump a preluat afacerea în anii 1970 cu un impuls financiar solid şi şi-a făcut un nume în casele americane datorită emisiunii de reality show "The Apprentice". Tată a cinci copii născuţi de trei femei, el nu este, în teorie, candidatul prototip pe care creştinii conservatori l-ar aprecia. Dar, prin elogiile sale constante la adresa familiei şi a valorilor religioase, cel care vindea Biblii înainte de Paşte rămâne alegerea multor evanghelici, cărora le-a oferit o victorie răsunătoare în privinţa avortului prin remanierea Curţii Supreme.

Avere - Averea sa a făcut obiectul multor speculaţii de-a lungul anilor, iar un judecător a susţinut că fostul preşedinte şi doi dintre fiii săi au umflat activele Trump Organization. Dar Donald Trump rămâne foarte bogat: potrivit revistei Forbes, el are o avere de nu mai puţin de câteva miliarde de dolari, datorită proprietăţilor imobiliare şi a Trump Media and Technology Group (societatea mamă a reţelei sale sociale Truth).

Stil - Înverşunat şi coleric, imaginea triumfătoare a unui populism desăvârşit, Donald Trump a uimit lumea când a fost ales în 2016. În timp ce susţinătorii îl laudă, adversarii văd în el un pericol pentru democraţia americană şi pentru alianţele tradiţionale ale Statelor Unite în străinătate. Septuagenarul are o înclinaţie pentru insulte şi batjocură uşoară, adoptând o retorică din ce în ce mai belicoasă în perioada premergătoare alegerilor, în special faţă de adversarii săi ("fascişti") şi migranţii acuzaţi că "otrăvesc sângele ţării noastre". În ciuda tuturor dovezilor, el susţine în continuare că a câştigat alegerile din 2020.

Obstacole juridice - Donald Trump este în centrul mai multor procese. Recent, el a fost găsit vinovat de falsificarea conturilor pentru plăţile efectuate la sfârşitul anului 2016 către o fostă actriţă porno pentru a păstra tăcerea cu privire la o relaţie sexuală pe care aceasta susţine că a avut-o cu el în 2006. Acesta este primul verdict penal împotriva unui fost preşedinte din istoria SUA. De asemenea, urmărit penal pentru încercări ilegale de a anula rezultatele alegerilor din 2020 şi pentru manipularea neglijentă a unor documente confidenţiale, conform Agrepres.

