Stilul vestimentar al Kamalei Harris, sub lupă. Motivul pentru care vicepreședinta preferă costumele cu pantalon VIDEO

Costumele-pantalon sunt de mult timp marca „de putere” a vicepreședintei SUA, Kamala Harris. Astfel, pentru prima sa apariție la Convenția Partidului Democrat, luni seară, 19 august, a purtat un costum în nuanțe de biscuit și o bluză crem de la casa de modă franceză Chloé. „Ca brand fondat de femei, Chloé a fost întotdeauna despre emancipare și libertate de exprimare”, a declarat directorul de creație al brandului, Chemena Kamali, pentru The Telegraph. „Kamala Harris întruchipează în mod natural spiritul și valorile noastre”.

Și pentru ziua de joi, 22 august, când Partidul Democrat o va nominaliza oficial pentru a candida pentru președinția SUA, stiliștii pariază că va purta tot un costum cu pantaloni. „Va purta un costum cu pantaloni”, spune Robin Givhan, laureat al premiului Pulitzer de la The Washington Post. „Și cred că oamenii ar fi profund tulburați dacă ea ar apărea purtând orice altceva. Ar fi foarte în afara caracterului. Scopul convenției este de a o prezenta mai bine publicului. Chiar dacă este evident destul de faimoasă – ea este vicepreședintele – există argumentul că oamenii nu știu neapărat atât de multe despre ea, în același mod în care știu povestea de viață a președintelui Biden.

