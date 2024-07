Ce este „surpriza din octombrie“ care poate schimba cursul alegerilor prezidențiale din SUA. Avansul lui Trump în sondaje este relativ

Rămâne de văzut dacă președintele Biden rămâne sau nu candidatul democraților la președinție, pe fondul cererilor tot mai numeroase de a-l înlocui în fruntea listei. Dar, în acest moment, cursa este înghețată.

Într-adevăr, avansul lui Donald Trump în sondajele naționale - în care se situează acum la 3 puncte (47% la 44%) conform mediei sondajelor RealClearPolitics - a rămas remarcabil de consistent, de luni de zile. Acest lucru este valabil chiar și după prestația dezastruoasă a lui Biden la dezbatere și nemulțumirea pe care a generat-o în rândul democraților.

Din noiembrie anul trecut, cursa a rămas încremenită, cu un avans al lui Trump față de Biden constant între 1 și 4 puncte, conform mediilor sondajelor RealClearPolitics.

În plus, chiar dacă vicepreședintele Kamala Harris l-ar înlocui pe Biden, sondajele arată că nu ar exista nicio mișcare semnificativă. Avansul lui Trump față de Harris, de 3 puncte (48 la sută la 45 la sută), este identic cu avansul fostului președinte față de Biden.

Altfel spus, dezbaterea - și ultimele 18 luni de campanie - au făcut prea puțin pentru a modifica sondajele naționale într-o cursă care este blocată, datorită aproape în întregime faptului că atât Biden, cât și Trump sunt atât de bine cunoscuți, iar America este extraordinar de polarizată, scrie The Hill.

„Surpriza din octombrie“ ar putea fi un eveniment extern

Atunci, ce ar putea provoca o schimbare decisivă în favoarea lui Biden sau Trump? Foarte simplu, răspunsul este un eveniment extern. Sau, cum îi mai spun comentatorii și analiștii, o „surpriză din octombrie“.

În acest scop, având în vedere că punctele forte și punctele slabe ale lui Biden și Trump sunt cunoscute alegătorilor, este mai probabil ca o surpriză de octombrie cu adevărat crucială să apară sub forma unei evoluții în politica externă care să îl ajute sau să îl prejudicieze drastic pe Biden.

Pentru președintele în funcție, aceasta ar putea fi singura modalitate de a schimba o situație în care conduce doar în unul dintre cele mai recente 13 sondaje majore.

Biden pare să recunoască faptul că o surpriză din octombrie, bine gestionată, ar fi decisivă. În timpul conferinței de presă de joi, care a încheiat summitul NATO, el a dedicat o mare parte din timp politicii externe, pregătindu-se pentru o mișcare în Asia, Europa sau Orientul Mijlociu.

În special, războiul dintre Israel și Hamas s-ar putea încheia, eventual chiar ca parte a unui acord de pace regional mai amplu între Israel și Arabia Saudită. Acest lucru ar fi considerabil mai monumental decât atunci când Trump a orchestrat Acordurile Abraham în ultimele zile dinaintea alegerilor din 2020.

După cum a relatat Washington Post miercuri, se pare că există un progres în ceea ce privește o încetare temporară a focului în Gaza, care ar putea deveni permanentă. Deși acest lucru nu reprezintă o garanție, dacă Biden ar reuși să obțină o încetare a luptelor care să dureze până în toamnă, ar fi un impuls semnificativ pentru campania sa aflată în dificultate.

Cu toate acestea, evenimentele ar putea lua o altă turnură. Războiul ar putea escalada odată cu izbucnirea unui al doilea front în Liban, având în vedere atacurile repetate ale Hezbollah asupra Israelului. Dacă izbucnește un război la scară largă, în special dacă Iranul intervine în numele Hezbollah, SUA ar putea fi atrase într-un conflict direct cu Iranul și într-un război semnificativ în Orientul Mijlociu, pentru care Biden ar fi considerat responsabil.

În același timp, evenimentele din Asia ar putea scăpa rapid de sub control în cazul în care China sau chiar Coreea de Nord consideră că o invazie a Taiwanului sau, respectiv, a Coreei de Sud ar întâmpina mai puțină rezistență sub un Biden slăbit decât sub Trump.

Toate acestea înseamnă că, în cazul unei crize geopolitice majore, Biden va juca un rol foarte important. Dacă se va ridica la înălțimea așteptărilor, acest lucru va contribui mai mult la rezolvarea problemelor legate de capacitatea sa decât ar putea-o face practic orice conferință de presă sau miting de campanie.

Dimpotrivă, dacă americanii consideră că slăbiciunea percepută a lui Biden a dus la creșterea haosului geopolitic, acest lucru ar putea fi un cui în sicriul campaniei sale.

Prima "surpriză din octombrie" a avut loc acum mai bine de șase decenii

Prima "surpriză din octombrie" semnificativă a avut loc acum mai bine de șase decenii. În octombrie 1962, fostul președinte John F. Kennedy a evitat la limită ceea ce ar fi putut fi un dezastru nuclear prin dezamorsarea crizei rachetelor cubaneze, dând democraților un impuls înainte de alegerile intermediare din acel an, scrie The Hill.

Cu toate acestea, este adesea greu de spus dacă o surpriză din octombrie este sau nu cu adevărat o "schimbare de joc". De obicei, nu este clar cum vor reacționa alegătorii, indiferent care este evenimentul.

Cel mai notabil, în timpul campaniei pentru alegerile din 2016 și 2020 au avut evenimente care ar fi putut fi considerate surprize decisive ale lunii octombrie, însă doar una dintre ele este considerată că ar fi influențat alegerile.

În octombrie 2016 au fost detonate două surprize bombă la doar câteva zile distanță, odată cu publicarea celebrei casete Access Hollywood cu fostul președinte Donald Trump și apoi, la sfârșitul lunii - cu 11 zile înainte de alegeri - directorul FBI de atunci, James Comey, a informat Congresul că FBI investighează din nou utilizarea de către Hillary Clinton a unei adrese private de e-mail.

După cum a observat FiveThirtyEight la scurt timp după alegerile din 2016, înainte de scrisoarea lui Comey, Clinton avea un avans considerabil de 6 puncte față de Trump. La o săptămână de la publicarea acesteia, avansul ei a fost redus la jumătate.

În același timp, caseta Access Hollywood - despre care s-ar fi putut presupune că va fi surpriza decisivă - a fost trimisă în plan secund.

În mod similar, în 2020, campania lui Trump a sperat cu siguranță că dezvăluirile legate de laptopul lui Hunter Biden vor fi șocul decisiv atunci când povestea a apărut în octombrie, însă nu a făcut nicio diferență în final.

În momentul de față, Trump este favoritul clar. Chiar dacă sondajele la nivel național arată o cursă care a evoluat puțin, sondajele în statele oscilante subliniază această concluzie.

Cu toate acestea, mai sunt aproape patru luni până când americanii se vor prezenta la urne, ceea ce reprezintă o perioadă imensă de timp în politică.

Deși nu există nicio garanție că va exista „surpriza din octombrie“, istoria a arătat că, în ultimele luni ale unei campanii prezidențiale, nu poate fi minimizată sau ignorată puterea președinților în funcție de a modela percepția asupra lor, capacitatea lor de a gestiona evenimente semnificative și, în cele din urmă, opinia publică americană, conchide The Hill.

