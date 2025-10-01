Trump pune presiune pe Pentagon, pentru înfruntarea cu o superputere: Planul nebunesc, creșterea unei forțe cu 400%

Incertitudinea internațională alimentată de războaiele din Ucraina și Israel, dar și de alte conflicte, își pune amprenta și asupra Statelor Unite. Președintele Donald Trump pune presiune pe Pentagon, în perspectiva unei potențiale înfruntări cu o superputere, China. Există un plan nebunesc al Departamentului Apărării al SUA, prin care creșterea producției armelor critice din America să ajungă chiar la 400%, o forță militară uriașă.

Pentagonul, alarmat de stocurile reduse de arme pe care SUA le-ar avea la îndemână pentru un potențial viitor conflict cu China, își îndeamnă furnizorii de rachete să dubleze sau chiar să mărească de patru ori nivelul de producție, într-un ritm amețitor, potrivit The Wall Street Journal.

Presiunile de a accelera producția armelor critice cu cea mai mare cerere s-au concretizat printr-o serie de întâlniri la nivel înalt între liderii Pentagonului și reprezentanți de rang înalt ai mai multor producători de rachete din SUA, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Secretarul adjunct al Apărării, Steve Feinberg, își asumă un rol neobișnuit de practic în această inițiativă, numită Consiliul de Accelerare a producției munițiilor, și cheamă săptămânal unii directori ai companiilor pentru a discuta acest lucru, au declarat unele dintre persoane.

Departamentul a convocat principalii furnizori de rachete la o masă rotundă din iunie, la Pentagon, pentru a lansa efortul din industrie. Întâlnirea, la care au participat secretarul Apărării, Pete Hegseth, și generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme (de la acea vreme), a atras directori de la mai mulți producători de arme, noi intrați pe piață, precum Anduril Industries, și o mână de furnizori de piese importante, cum ar fi propulsorul pentru rachete și bateriile.

„Președintele Trump și secretarul Hegseth explorează căi extraordinare pentru a ne extinde puterea militară și a accelera producția de muniții”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, când a fost întrebat despre eforturi. „Acest efort a fost o colaborare între liderii industriei de apărare și înalți oficiali ai Pentagonului.”

Unele persoane implicate în acest efort, atât din interiorul, cât și din afara guvernului, se tem că obiectivele guvernului nu sunt realiste. Asamblarea completă a rachetelor individuale poate dura doi ani. Poate dura câteva luni și sute de milioane de dolari pentru a testa și califica armele de la noii furnizori ca fiind suficient de sigure și fiabile pentru a fi utilizate de membrii serviciului american.

Pentagonul vrea creștere la 12 arme critice

Există, de asemenea, întrebări cu privire la banii necesari pentru accelerarea producției. Legea „mare și frumoasă” a administrației Trump, semnată în iulie, a oferit o finanțare suplimentară de 25 de miliarde de dolari pentru muniții pe cinci ani, dar analiștii spun că atingerea obiectivelor agresive ale Pentagonului ar costa cu zeci de miliarde mai mult.

Contractorii din domeniul apărării, precum Lockheed Martin și Raytheon, spun că au răspuns prin angajarea de lucrători, lărgirea fabricilor și creșterea stocurilor de piese de schimb pentru a se pregăti pentru o potențială creștere a cererii. Însă unii furnizori s-au chinuit să atingă noile obiective și sunt precauți în a cheltui sume mari pentru comenzi pe care guvernul nu le-a finanțat încă.

Christopher Calio, președintele și directorul executiv al companiei-mamă a Raytheon, RTX, unul dintre cei mai mari producători de muniții pentru armată, a declarat într-o scrisoare adresată Pentagonului din 3 iulie că firma este pregătită să colaboreze cu Departamentul Apărării pentru a crește producția, dar a avertizat că va avea nevoie de bani și angajamente suplimentare din partea Pentagonului pentru a cumpăra mai multe muniții.

Noile comenzi de rachete nu au reușit să țină pasul cu utilizarea tot mai mare a interceptoarelor scumpe, inclusiv Patriot, pentru a apăra Ucraina împotriva intensificării bombardamentelor rusești. Oficialii americani își doresc mai multe astfel de rachete interceptoare la îndemână pentru a proteja bazele și aliații din regiunea Pacificului.

Până în iunie, administrația Trump își stabilise obiective de producție și mai agresive. Apoi, SUA au lansat sute de rachete de ultimă generație în timpul conflictului de 12 zile dintre Israel și Iran, epuizând și mai mult arsenalul lor de rachete.

Noul consiliu de accelerare se concentrează pe 12 arme critice, pe care Pentagonul le dorește la îndemână pentru un potențial conflict cu China, au declarat unele dintre persoane. Lista include interceptoare Patriot, rachete antinavă cu rază lungă de acțiune, racheta Standard Missile-6, rachete de precizie și rachete comune de tip „joint air-surface standoff”. Patriot este o prioritate deosebită deoarece Lockheed s-a străduit să țină pasul cu cererea globală în creștere.

