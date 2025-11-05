SUA relaxează sancțiunile asupra Belarusului, inclusiv asupra aeronavelor lui Lukașenko, aliatul lui Putin. Cum a obținut regimul de la Minsk această bunăvoință

Autor: Mihai Diac
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 23:56
SUA relaxează sancțiunile asupra Belarusului, inclusiv asupra aeronavelor lui Lukașenko, aliatul lui Putin. Cum a obținut regimul de la Minsk această bunăvoință
Aleksandr Lukașenko și un glob de cristal FOTO Grok AI

Departamentul american al Trezoreriei a relaxat marți, 4 noiembrie 2025, o parte din sancțiunile impuse Belarusului, ridicând măsurile ce vizau compania aeriană națională și permițând tranzacții legate de aeronava prezidențială a președintelui Aleksandr Lukașenko, informează Reuters.

Această decizie reprezintă cel mai recent pas într-o apropiere a relațiilor dintre Statele Unite și Belarus, după ani de eforturi americane de a izola regimul de la Minsk, inclusiv prin impunerea de sancțiuni care l-au vizat direct pe președintele Lukașenko.

În septembrie, Belarus a eliberat 52 de deținuți după o solicitare făcută de președintele american Donald Trump și a primit promisiunea reducerii sancțiunilor pentru compania aeriană națională, Belavia, acesteia fiindu-i permis, de asemenea, să cumpere componente pentru aeronavele sale.

Biroul pentru controlul activelor străine al Trezoreriei americane a ridicat marți în mod oficial sancțiunile împotriva Belavia și a unui avion operat de compania aeriană despre care departamentul a spus anterior că era folosit de oficiali de rang înalt și de membrii familiei președintelui Lukașenko.

De asemenea, a emis o licență generală ce permite anumite tranzacții legate de utilizarea a trei avioane anterior sancționate de către Lukașenko sau de Slavkali, o companie care are legături cu guvernul său autoritar.

Avioanele acoperite de licență includ un Boeing 737 deținut de guvernul din Belarus, folosit ca avion prezidențial, și un alt avion care a făcut parte din flota de avioane prezidențiale, conform declarațiilor anterioare ale Trezoreriei. Al treilea este un elicopter de lux deținut de Slavkali, folosit pentru a-l transporta pe Lukașenko între reședința sa din suburbia capitalei și Minsk, conform unei declarații anterioare a Trezoreriei SUA.

Rămân în vigoare o serie de sancțiuni impuse în contextul alegerilor prezidențiale din 2020 din Belarus, despre care Washingtonul a considerat că au fost fraudate, și ca urmare a sprijinului acestei țări pentru Rusia, dar și din alte motive, inclusiv unele care îl privesc pe Lukașenko și familia sa.

Trezoreria și Departamentul de Stat nu au răspuns imediat un ei solicitări de comentarii din partea Reuters.

