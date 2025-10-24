Canada este gata să reia negocierile comerciale cu SUA imediat ce ”americanii sunt pregătiţi”. Ce alți parteneri caută guvernul de la Ottawa VIDEO

Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat că țara lui este dispusă să reia negocierile comerciale cu Statele Unite, întrerupte brusc de Administrația Trump, imediat ce ”americanii sunt pregătiţi”, relatează postul CBC Canada.

Premierul Canadei a făcut acest anunț în ziua de 24 octombrie 2025, înainte de a pleca într-un turneu în țări din Asia, inclusiv în China, cu scopul de a găsi parteneriate economice menite să reducă dependența Canadei de Statele Unite, relatează agențiile occidentale de presă.

Carney nu a menţionat explicit că negocierile SUA - Canada au fost întrerupte de Trump. Premierul Canadei a spus, în schimb, că negocierile bilaterale au ajuns la ”progrese".

"Iar noi suntem pregătiţi să continuăm acest impuls şi să construim pe aceste progrese atunci când americanii sunt pregătiţi”, a explicat premierul Canadei.

„Nu putem controla politica comercială a SUA”, a spus premierul Canadei, „dar putem controla modul în care construim această economie aici".

Analiști citați de Reuters consideră că, în turneul său în Asia, Carney va avea sarcina esențială să le explice liderilor asiatici că Canada are propria agendă și nu mai este la fel de "aliniată" cu SUA, mai ales după ce președintele Trump a declarat în mod repetat că vrea să transforme Canada în cel de-al 51-lea stat al SUA.

„În timp ce economia mondială se fragmentează, Carney trebuie să clarifice faptul că Canada se diferențiază și este încă interesată de comerțul bazat pe reguli și de globalizare”, a explicat Vina Nadjibulla, vicepreședinte al Fundației Asia Pacific din Canada.

