Prima vizită a unui secretar de stat american în China din ultimii 5 ani. Antony Blinken anunță că a avut discuții ”sincere” cu omologul de la Beijing FOTO

Secretarul de stat american Antony Blinken s-a întâlnit duminică, 18 iunie, cu ministrul chinez de Externe, la Beijing, relatează Reuters.

Blinken, primul secretar de stat american care efectuează o vizită în China în ultimii cinci ani, a avut ”discuţii sincere, substanţiale şi constructive” cu ministrul de Externe al Republicii Populare Chineze, Qin Gang, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Înaintea discuţiilor, responsabilii americani vedeau puţine şanse de reuşită având în vedere lunga listă de divergenţe între cele mai două economii ale lumii, de la comerţ şi eforturile SUA de a limita industria de semiconductori în China până la statutul autonom al insulei Taiwan şi situaţia drepturilor omului în China.

”Secretarul de stat a subliniat importanţa diplomaţiei şi a menţinerii canalelor de comunicare deschise la toate nivelurile cu privire la întreaga gamă de probleme pentru a reduce riscul unei erori de percepţie sau al unei erori de calcul”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, după discuţiile care au durat peste cinci ore.

Today, I met with People’s Republic of China State Councilor and Foreign Minister Qin Gang in Beijing and discussed how we can responsibly manage the relationship between our two countries through open channels of communication. pic.twitter.com/dPkd0aWQ5J