America se uită neputincioasă. Nebunie pe piața mondială, o super putere cumpără un produs de 26 de miliarde de dolari

Piața mondială a fost bulversată de o multitudine de crize, provocate de războaiele din Ucraina și Israel, dar și de blocarea traficului maritim prin canalul Suez. Acum, o nouă dispută între SUA și China creează o adevărată nebunie în domeniul tehnologiei. America practic se uită neputincioasă cum o super putere economică, China, a cumpărat echipamente de producere a cipurilor și semiconductorilor în valoare record, de 26 de miliarde de dolari în 2024.

Acest lucru s-a datorat faptului că Beijingul este îngrijorat de limitarea accesului său la aceste tehnologii de către Statele Unite și aliații săi occidentali, potrivit Bloomberg.

Importurile chineze de echipamente pentru fabricarea semiconductorilor au atins un record în primele șapte luni ale acestui an, deoarece companiile națiunii asiatice continuă să-și intensifice achizițiile, în cazul în care SUA și aliații săi le blochează și mai mult posibilitatea să cumpere astfel de produse.

Firmele chineze au importat utilaje de fabricare a cipurilor în valoare de aproape 26 de miliarde de dolari, conform datelor comerciale recente publicate de Administrația Generală a Vămilor din China în această săptămână. Această cifră a depășit recordul anterior din 2021 și vine în contextul în care oficialii americani, japonezi și olandezi lucrează la creșterea restricțiilor impuse companiilor chineze.

Achizițiile chineze de la firme precum Tokyo Electron Ltd. (Japonia), ASML Holding NV (Țările de Jos) și Applied Materials Inc. (Statele Unite) au explodat în ultimul an. În această perioadă, companiile chineze au cumpărat mai multe echipamente de ultimă generație după ce SUA și aliații săi au înăsprit controalele privind accesul acestora la cele mai avansate tehnologii.

Această expansiune a cheltuielilor a contribuit la creșterea exporturilor olandeze către China la noi maxime, depășind 2 miliarde de dolari în iulie pentru a doua oară în istorie.

Vânzările companiei olandeze ASML către China au crescut cu 21% în al doilea trimestru, atingând aproape jumătate din veniturile sale totale, vânzările constând în sisteme mai vechi nerestricționate, Beijingul încercând să producă tipuri mai mature de semiconductori.

ASML este singurul furnizor al celor mai avansate echipamente de litografie necesare pentru fabricarea cipurilor de ultimă generație. Semiconductor Manufacturing International Corp. din China s-a bazat pe generația mai veche de mașini litografice ale ASML pentru a face o inovație tehnologică anul trecut.

Producătorii chinezi de cipuri sunt de așteptat să își crească producția cu 14%, până la 10,1 milioane de cipuri pe lună în 2025, sau aproape o treime din producția industriei globale, după ce au obținut o creștere de 15% în acest an, a estimat grupul comercial SEMI în iunie.

SUA au înăsprit normele care ar limita progresul Chinei în domeniul tehnologiilor critice, inclusiv al semiconductorilor și al inteligenței artificiale. Aceste măsuri includ runde repetate de controale ale exporturilor, care limitează vânzarea de cipuri avansate și de echipamente capabile să producă aceste componente.

