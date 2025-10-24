Donald Trump se va întâlni cu liderul de la Beijing, Xi Jinping, exact la momentul în care SUA și China au poziții comune în privința sancțiunilor contra Rusiei

Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu liderul Chinei, Xi Jinping, cu prilejul Summit-ului APEC (Asociația de Cooperare Asia - Pacific), programat în Coreea de Sud.

Întâlnirea celor doi lideri mondiali va avea loc la data de 30 octombrie 2025, relatează Politico, citând un anunț transmis de la Casa Albă.

Secretara de presă a Casei Albe nu a precizat, în anunțul din 23 octombrie, care va fi agenda discuțiilor dintre Trump și Xi, la întâlnirea din Coreea de Sud. Însă președintele Trump a declarat anterior că ar dori să ajungă la un acord cu președintele Xi pe domenii cum ar fi comerțul, energia nucleară, precum și cu privire la importurile de petrol rusesc ale Chinei.

Pe acest ultim subiect, Administrația Trump a anunțat, miercuri, că impune sancțiuni împotriva companiilor rusești Rosneft și Lukoil. Foarte rapid, China a anunțat că firmele ei vor suspenda, cel puțin pentru moment, importurile de petrol din Rusia, ceea ce ar însemna că, în acest moment, SUA și China au poziții comune în privința sancțiunilor asupra petrolului provenit din Rusia.

