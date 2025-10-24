Donald Trump se va întâlni cu liderul de la Beijing, Xi Jinping, exact la momentul în care SUA și China au poziții comune în privința sancțiunilor contra Rusiei

Autor: Mihai Diac
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 00:00
469 citiri
Donald Trump se va întâlni cu liderul de la Beijing, Xi Jinping, exact la momentul în care SUA și China au poziții comune în privința sancțiunilor contra Rusiei
Donald Trump și Xi Jinping - FOTO: X/@StockSavvyShay - arhivă

Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu liderul Chinei, Xi Jinping, cu prilejul Summit-ului APEC (Asociația de Cooperare Asia - Pacific), programat în Coreea de Sud.

Întâlnirea celor doi lideri mondiali va avea loc la data de 30 octombrie 2025, relatează Politico, citând un anunț transmis de la Casa Albă.

Secretara de presă a Casei Albe nu a precizat, în anunțul din 23 octombrie, care va fi agenda discuțiilor dintre Trump și Xi, la întâlnirea din Coreea de Sud. Însă președintele Trump a declarat anterior că ar dori să ajungă la un acord cu președintele Xi pe domenii cum ar fi comerțul, energia nucleară, precum și cu privire la importurile de petrol rusesc ale Chinei.

Pe acest ultim subiect, Administrația Trump a anunțat, miercuri, că impune sancțiuni împotriva companiilor rusești Rosneft și Lukoil. Foarte rapid, China a anunțat că firmele ei vor suspenda, cel puțin pentru moment, importurile de petrol din Rusia, ceea ce ar însemna că, în acest moment, SUA și China au poziții comune în privința sancțiunilor asupra petrolului provenit din Rusia.

Trump, învins de o țară cu armele proprii ale Americii: „Dacă vrei să lupți, ne vom bate cu tine până la capăt”
Trump, învins de o țară cu armele proprii ale Americii: „Dacă vrei să lupți, ne vom bate cu tine până la capăt”
O mare putere economică aflată în competiție cu Statele Unite înțelesese că războiul comercial era despre vulnerabilități la fel de mult ca despre tarife. Și-a catalogat propriile...
Republica Moldova reacționează mai rapid decât România. Conducerea Lukoil Moldova - convocată de urgență, în contextul sancțiunilor SUA împotriva companiilor petroliere rusești
Republica Moldova reacționează mai rapid decât România. Conducerea Lukoil Moldova - convocată de urgență, în contextul sancțiunilor SUA împotriva companiilor petroliere rusești
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de la Chișinău a convocat de urgență conducerea companiei Lukoil Moldova, pentru a-i cere "anumite clarificări", în contextul...
#SUA China, #SUA China Rusia, #trump xi jinping, #sanctiuni Rusia SUA, #APEC, #razboi Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a gasit vinovatul dupa FCSB - Bologna: "El a pierdut meciul! O sa rupa banca"
ObservatorNews.ro
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit in accidentul aviatic din Vaslui
DigiSport.ro
L-au prins! Cine este barbatul care a ucis un sofer de autocar: "A fost cea mai ascutita"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Semnal de alarmă tras de un general francez: Putin are un singur obiectiv șocant în minte și va trece la aplicarea lui
  2. Donald Trump se va întâlni cu liderul de la Beijing, Xi Jinping, exact la momentul în care SUA și China au poziții comune în privința sancțiunilor contra Rusiei
  3. Alaska se poate totuși repeta. Trump pune însă condiții, după anularea summit-ului de la Budapesta. Ce vrea neapărat președintele american de la Putin
  4. Republica Moldova reacționează mai rapid decât România. Conducerea Lukoil Moldova - convocată de urgență, în contextul sancțiunilor SUA împotriva companiilor petroliere rusești
  5. Donald Trump demolează Aripa de Est a Casei Albe, într-un proiect ce amintește de tacticile sale de la Mar-a-Lago și Trump Tower. Cine sunt donatorii
  6. Trump avertizează Israelul că va pierde sprijinul SUA dacă anexează Cisiordania. "Mi-am dat cuvântul țărilor arabe"
  7. Trei ofițeri de poliție și alți opt suspecți au fost reținuți într-un dosar de contrabandă cu metale prețioase. Au fost confiscate trei kilograme de aur și peste 100.000 de euro
  8. Două avioane rusești au încălcat spațiul aerian lituanian. Reacția poliției aeriene NATO
  9. Putin amenință SUA. Dacă Rusia va fi lovită de Ucraina cu rachete Tomahawk, răspunsul va fi foarte puternic. "Va fi copleșitor"
  10. Tragedie la malul mării. Directorul unei importante instituții din Constanţa, găsit spânzurat în propria locuinţă