Negocierile SUA - China au mers "foarte bine", inclusiv asupra TikTok, anunță președintele Trump. El urmează să discute cu liderul de la Beijing, Xi Jinping

Autor: Mihai Diac
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 18:01
130 citiri
Negocierile SUA - China au mers "foarte bine", inclusiv asupra TikTok, anunță președintele Trump. El urmează să discute cu liderul de la Beijing, Xi Jinping
Donald Trump și Xi Jinping / FOTO: X/@StockSavvyShay - arhivă

Negocierile comerciale dintre Statele Unite şi China, desfăşurate în weekend la Madrid, au decurs foarte bine, a anunţat luni, 15 septembrie 2025, preşedintele SUA, Donald Trump.

Liderul SUA a precizat că vineri va vorbi, prin telefon, cu omologul său chinez, Xi Jinping, iar relaţia bilaterală „rămâne foarte puternică”. Într-o postare pe Truth Social, Trump sugerează că cele două părţi au ajuns la o înţelegere cu privire la compania TikTok, lucru confirmat ulterior de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

„Importanta întâlnire comercială din Europa dintre Statele Unite ale Americii şi China a decurs FOARTE BINE!”, anunţă, pe Truth Social, Donald Trump. Rezultatele acestei întâlniri se vor vedea „în curând”, spune liderul SUA: "It will be concluding shortly"

„De asemenea, s-a ajuns la o înţelegere cu privire la o "anumită" companie pe care tinerii din ţara noastră doreau foarte mult să o salveze. Ei vor fi foarte fericiţi!”, declară Donald Trump, fiind vorba, fără îndoială, de TikTok.

„Vineri voi vorbi cu preşedintele Xi. Relaţia rămâne una foarte puternică!!!”, asigură Donald Trump în încheierea mesajului său.

SUA şi China au ajuns la un acord-cadru cu privire la aplicaţia de videoclipuri scurte TikTok, ca parte a discuţiilor mai ample referitoare la tarife şi politica economică, care s-au încheiat luni la Madrid, a confirmat ulterior secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, citat de Reuters.

Acordul va permite TikTok să continue să funcţioneze în Statele Unite, unde risca să fie închis începând cu 17 septembrie, dacă nu trece sub controlul unor proprietari americani.

„Acordul-cadru prevede trecerea la o proprietate controlată de SUA”, a declarat Bessent reporterilor la Madrid, la încheierea celor două zile de discuţii, fără a oferi detalii suplimentare.

Termenul limită de 17 septembrie pentru finalizarea acordului-cadru ar putea fi prelungit cu puţin timp, a declarat Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA. „Nu ar fi fost prelungit fără un cadru”, a spus Bessent.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său, Xi Jinping, vor discuta vineri, a confirmat Bessent.

Luni, SUA ameninţaseră că vor continua cu interzicerea popularei aplicaţii de social media, dacă China nu renunţă la cererile de concesii pentru reducerea tarifelor şi la restricţiile tehnologice, ca parte a unui acord de cesiune.

Bessent a spus că probabil va avea loc o nouă rundă de negocieri în zilele următoare pentru a discuta aspecte legate de politica comercială şi economică.

Cele două părţi au discutat, de asemenea, modalităţi de cooperare în materie de spălare de bani şi de combatere a comerţului ilicit cu fentanil, a mai spus el.

Țara care vrea să interzică accesul minorilor la rețele sociale. Decizia vine din cauza conținutului care i-ar putea împinge pe copii la sinucidere
Țara care vrea să interzică accesul minorilor la rețele sociale. Decizia vine din cauza conținutului care i-ar putea împinge pe copii la sinucidere
Raportul parlamentului francez privind TikTok reaprinde dezbaterea despre impactul rețelelor sociale asupra sănătății mintale a adolescenților, propunând restricții fără precedent pentru...
Reacție dură la momentul de reculegere în memoria lui Charlie Kirk din Parlamentul României: ”Am fost dintre cei care au ales bunul-simț și am stat în bancă”
Reacție dură la momentul de reculegere în memoria lui Charlie Kirk din Parlamentul României: ”Am fost dintre cei care au ales bunul-simț și am stat în bancă”
Propunerea unui moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk în România l-a surprins neplăcut pe senatorul USR Cristian Ghinea, cunoscut și ca arhitectul...
#SUA China, #tiktok, #scott bessent, #trezoreria SUA, #trump xi jinping, #tiktok interzis sua , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
E asteptat sa semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la sefii lui Inter, dupa esecul cu Juventus
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Mirel Radoi a parasit stadionul la o ora de la finalul partidei, dupa ce i-a fost acordat primul ajutor in vestiar

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Să fii popular la serviciu nu te va ajuta să reușești. Iată cum să câștigi influență, potrivit unui expert de la Stanford
  2. Un elev de 15 ani i-a dat o palmă unei profesoare, în fața colegilor. Poliția susține că profesoara a refuzat să i se emită un ordin de protecție
  3. ADN-ul găsit la locul asasinatului lui Charlie Kirk este al lui Tyler Robinson. Anunțul făcut de FBI VIDEO
  4. Negocierile SUA - China au mers "foarte bine", inclusiv asupra TikTok, anunță președintele Trump. El urmează să discute cu liderul de la Beijing, Xi Jinping
  5. Daniel David, discurs dezarmant. "Educația e în pericol: produce 50% analfabetism funcțional, devine un risc de securitate națională". Ce s-ar putea întâmpla cu România
  6. Marea Britanie denunță "limbajul periculos și incendiar" al lui Musk din timpul manifestației extremei drepte de la Londra. "Ripostați sau muriți" le-a transmis miliardarul protestatarilor VIDEO FOTO
  7. Danemarca organizează un exercițiu militar în Groenlanda, cu prezența unor aliați din NATO, dar fără SUA. Rusia amenință că va lua măsuri contra Danemarcei
  8. ASF anunță ce se întâmplă cu pensiile private ale românilor. Care sunt recomandările OCDE în domeniu
  9. Rubio promite Israelului "sprijinul neclintit" al Washingtonului în atingerea obiectivelor în Fâșia Gaza: "Un viitor mai bun nu va putea începe decât atunci când Hamas va fi eliminat"
  10. Kremlinul acuză UE că pregătește un "Maidan" în Serbia, pe fondul protestelor care cer demisia președintelui Aleksandar Vučić, un apropiat al Kremlinului