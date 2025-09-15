Negocierile SUA - China au mers "foarte bine", inclusiv asupra TikTok, anunță președintele Trump. El urmează să discute cu liderul de la Beijing, Xi Jinping

Negocierile comerciale dintre Statele Unite şi China, desfăşurate în weekend la Madrid, au decurs foarte bine, a anunţat luni, 15 septembrie 2025, preşedintele SUA, Donald Trump.

Liderul SUA a precizat că vineri va vorbi, prin telefon, cu omologul său chinez, Xi Jinping, iar relaţia bilaterală „rămâne foarte puternică”. Într-o postare pe Truth Social, Trump sugerează că cele două părţi au ajuns la o înţelegere cu privire la compania TikTok, lucru confirmat ulterior de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

„Importanta întâlnire comercială din Europa dintre Statele Unite ale Americii şi China a decurs FOARTE BINE!”, anunţă, pe Truth Social, Donald Trump. Rezultatele acestei întâlniri se vor vedea „în curând”, spune liderul SUA: "It will be concluding shortly"

„De asemenea, s-a ajuns la o înţelegere cu privire la o "anumită" companie pe care tinerii din ţara noastră doreau foarte mult să o salveze. Ei vor fi foarte fericiţi!”, declară Donald Trump, fiind vorba, fără îndoială, de TikTok.

„Vineri voi vorbi cu preşedintele Xi. Relaţia rămâne una foarte puternică!!!”, asigură Donald Trump în încheierea mesajului său.

SUA şi China au ajuns la un acord-cadru cu privire la aplicaţia de videoclipuri scurte TikTok, ca parte a discuţiilor mai ample referitoare la tarife şi politica economică, care s-au încheiat luni la Madrid, a confirmat ulterior secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, citat de Reuters.

Acordul va permite TikTok să continue să funcţioneze în Statele Unite, unde risca să fie închis începând cu 17 septembrie, dacă nu trece sub controlul unor proprietari americani.

„Acordul-cadru prevede trecerea la o proprietate controlată de SUA”, a declarat Bessent reporterilor la Madrid, la încheierea celor două zile de discuţii, fără a oferi detalii suplimentare.

Termenul limită de 17 septembrie pentru finalizarea acordului-cadru ar putea fi prelungit cu puţin timp, a declarat Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA. „Nu ar fi fost prelungit fără un cadru”, a spus Bessent.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său, Xi Jinping, vor discuta vineri, a confirmat Bessent.

Luni, SUA ameninţaseră că vor continua cu interzicerea popularei aplicaţii de social media, dacă China nu renunţă la cererile de concesii pentru reducerea tarifelor şi la restricţiile tehnologice, ca parte a unui acord de cesiune.

Bessent a spus că probabil va avea loc o nouă rundă de negocieri în zilele următoare pentru a discuta aspecte legate de politica comercială şi economică.

Cele două părţi au discutat, de asemenea, modalităţi de cooperare în materie de spălare de bani şi de combatere a comerţului ilicit cu fentanil, a mai spus el.

