Richard M. Fierro, care a servit timp de 15 ani în armata SUA, se afla la clubul de noapte din Colorado Springs cu familia sa când un bărbat înarmat a deschis focul. „Știam doar că trebuie să-l dau jos”, a spus acesta.

Richard M. Fierro se afla sâmbătă la o masă din Clubul Q cu soția, fiica și prietenii săi, când brusc focuri de armă s-au auzit în clubul de noapte și instinctele sale deprinse în timpul a patru misiuni de luptă în Irak și Afganistan s-au activat.

„Nu știu exact ce am făcut, am intrat în modul luptă”, a spus Fierro pentru The New York Times. „Știam doar că trebuie să-l ucid pe tipul ăsta înainte să ne omoare el pe noi.”

Autoritățile l-au reținut pe Anderson Lee Aldrich, în vârstă de 22 de ani, sub acuzația de ucidere a cinci persoane și rănirea a altor cel puțin 18 persoane într-un atac armat care a durat doar câteva minute. Numărul morților ar fi putut fi mult mai mare, au declarat oficialii.

Era prima dată când Fierro participa la un spectacol după ce a petrecut 15 ani în armată, iar acum savura rolul de civil și tată, urmărind cum cânta unul dintre vechii prieteni de liceu ai fiicei sale.

„Acești copii vor să trăiască, vor să se distreze”, a spus el în timp ce descria noaptea. „Sunt fericit pentru că pentru asta am luptat, ca ei să facă ce vor.”

În Irak și Afganistan a fost împușcat, văzuse cum bombele de pe marginea drumurilor distrug camioane și își pierduse prieteni. A primit de două ori Steaua de Bronz.

Sunt lucruri pe care nu le-ar uita niciodată. Multă vreme după ce a venit acasă nu se putea abține să nu fie vigilent. În restaurante stătea lângă perete, cu fața la ușă. Indiferent cât de mult încerca să se relaxeze, o parte din el era întotdeauna pregătit pentru un atac.

Era neîncrezător, iute la mânie. Fusese un iad pentru soția și fiica lui. A luat medicamente și a urmat ședințe cu un psiholog. A eliminat toate armele din casă. Și-a lăsat părul lung și barbă pentru a se distanța de zilele sale în uniformă.

El și soția lui conduc acum o fabrică de bere locală de succes numită Atrevida Beer Co. și are o relație caldă cu fiica sa. Dar a acceptat că războiul va fi mereu cu el.

Dar în acea noapte la Club Q, nu se gândea deloc la război. Femeile dansau. Glumea cu prietenii lui. Apoi au început împușcăturile.

„Știam doar că trebuie să-l dobor“

Era ca un staccato lângă ușa din față, sunetul familiar al focului de arme de calibru mic. Fierro o știa prea bine. Fără să stea pe gânduri, s-a aruncat la podeaua, trăgându-și prietenul după el. Gloanțele au zburat prin bar, zdrobind sticle și pahare. Oamenii țipau. Fierro a ridicat privirea și a văzut o siluetă la fel de mare ca un urs, purtând vestă antiglonț și o pușcă asemănătoare cu cea pe care o folosise și el în Irak. Trăgătorul se deplasa prin bar spre o uşă care ducea la o terasă unde zeci de oameni se adăpostiseră.

Instinctele de mult înăbușite ale unui plutonier au revenit. A străbătut încăperea în fugă, l-a prins pe bărbatul înarmat, l-a trântit la podea și a sărit peste el.

„Trăgea în acel moment? Era pe cale să tragă? Nu știu”, a spus Fierro. „Știam doar că trebuie să-l dobor“.

Cei doi s-au prăbușit la podea. Apoi a văzut cum bărbatul înarmat are un pistol în cealaltă mână.

„I-am luat pistolul din mână și am început să-l lovesc în cap, iar și iar”, a povestit Fierro.

Când poliția a sosit câteva minute mai târziu, bărbatul înarmat nu se mai lupta. Fierro se temea că l-a ucis.

Era plin de sânge. S-a ridicat și și-a căutat familia. Și-a văzut prietenii pe podea. Unul fusese împușcat de mai multe ori în piept și în braț. Altul fusese împușcat în picior.

Pe măsură ce mai mulți polițiști au intervenit, Fiero a spus că a început să țipe de parcă s-ar fi întors în luptă. Victime. Victime. Am nevoie de un medic aici acum. A strigat la poliție. A luat garouri de la un tânăr ofițer de poliție și le-a pus prietenilor săi care sângerau.

Ofițerii care au venit și au văzut scena haotică au zărit un bărbat împroșcat de sânge cu o armă, fără să știe dacă era o amenințare. I-au pus cătușe și l-au închis într-o mașină de poliție pentru mai mult de o oră. A țipat și s-a rugat să fie eliberat pentru a-și putea vedea familia.

În cele din urmă, a fost eliberat. A mers la spital cu soția și fiica sa, care aveau doar răni ușoare. Prietenii lui sunt încă la spital, în stare mult mai gravă. Toți sunt în viață. Dar iubitul fiicei sale nu a fost găsit nicăieri. Familia a primit un apel duminică seara de la mama acestuia. El murise în timpul atacului.

„Act incredibil de eroism”

Cinci persoane au fost ucise şi 25 rănite sâmbătă seara într-un atac armat într-un club de noapte frecventat de comunitatea LGBTQ în Colorado Springs, statul american Colorado. Oamenii din club au fost considerați eroi pentru că au imobilizat atacatorul.

Primarul Suthers a descris intervenția mai multor persoane care se aflau în club drept un „act incredibil de eroism”.

„Apelul la poliție a fost făcut la ora 23:57. Poliția a ajuns la fața locului la ora 12:00 - un răspuns uimitor de rapid”, a declarat el pentru CNN.

„Acest incident s-a încheiat la ora 12:02, iar acest lucru se datorează în mare parte intervenției a cel puțin unuia, posibil două persoane foarte eroice care l-au supus pe acest tip... se pare că i-au luat pistolul și l-au folosit pentru a-l aduce în stare de inconștiență... nu pentru a-l împușca, ci pentru a-l lovi cu arma.

Dar pentru asta, oricât de tragic ar fi acest incident, pentru că este o crimă oribilă, dar ar fi putut fi mult, mult mai rău dacă nu ar fi fost acești eroi”, a adăugat primarul.

Guvernatorul statului Colorado, Jared Polis, care este homosexual, i-a lăudat pe „indivizii curajoși care l-au imobilizat pe bărbatul înarmat, salvând probabil vieți”.

Matthew Haynes, unul dintre proprietarii clubului, a declarat pentru New York Times că „zeci și zeci de vieți” au fost salvate.

La o conferință de presă anterioară, șeful poliției, Adrian Vasquez, a făcut comentarii similare.

O anchetă este acum în curs de desfășurare pentru a stabili dacă împușcăturile au fost o crimă motivată de ură și dacă au fost implicate mai multe persoane.

O declarație de pe pagina de Facebook a Clubului Q a mulțumit „clienților eroici care au avut o reacție rapidă, imobilizând atacatorul și punând capăt acestui atac motivat de ură”.

Localul găzduia o petrecere în momentul atacului și plănuia să organizeze un eveniment duminică seara pentru a sărbători Ziua de comemorare a transsexualilor.

Mărturii ale persoanelor din club

Joshua Thurman, în vârstă de 34 de ani, se afla în club în momentul atacului. La început a crezut că împușcăturile făceau parte din muzică, a declarat el pentru Colorado Sun, dar ulterior a fugit să se adăpostească în vestiarul clubului.

„Când am ieșit, erau cadavre pe podea, sticlă spartă, pahare sparte, oameni care plângeau”, a spus el.

„Nimic nu l-a împiedicat pe acel om să intre să ne ucidă. De ce a trebuit să se întâmple asta? De ce? De ce a trebuit ca oamenii să își piardă viața?”.

