Elon Musk bate în retragere: nu-și mai face partid, ca să nu-l supere pe J.D. Vance

Elon Musk, miliardarul care alternează între inginerie și politică, a pus pe pauză planurile de a înființa o formațiune politică nouă în SUA – o decizie care ar avea mai mult de-a face cu strategiile de culise decât cu convingerile ideologice. Potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal, Musk le-ar fi transmis apropiaților săi că preferă să-și canalizeze atenția spre companiile pe care le conduce, în loc să complice relațiile deja fragile din interiorul Partidului Republican.

Decizia vine în contextul în care J.D. Vance, actualul vicepreședinte al SUA și figură în ascensiune în tabăra MAGA, este văzut de tot mai mulți drept moștenitorul politic al lui Donald Trump. Musk, conștient de influența lui Vance în rândul republicanilor conservatori, ar fi decis că nu merită să riște o ruptură cu acesta prin lansarea unei formațiuni care ar putea canibaliza electoratul de dreapta.

Mai mult, există semnale că Musk se gândește să-l sprijine financiar pe Vance în cazul unei candidaturi la prezidențialele din 2028. În 2024, omul de afaceri a cheltuit deja aproximativ 300 de milioane de dolari pentru a susține campaniile lui Trump și ale altor candidați republicani.

În acest context, abandonarea ideii de a crea o „a treia forță” politică este considerată o victorie de etapă pentru republicani. În general, partidele emergente din politica americană tind să joace rolul de spoiler, atrăgând voturi de la cele două formațiuni mari fără a reuși să se impună ca alternativă viabilă.

Pentru Vance, apropierea de Musk ar putea deveni esențială în conturarea unei candidaturi solide peste trei ani. Un sprijin financiar și mediatic din partea celui mai bogat om al planetei i-ar consolida poziția într-o cursă în care se prefigurează deja mai mulți pretendenți.

La începutul lunii iulie, după un schimb de replici publice cu Donald Trump, Elon Musk anunțase intenția de a fonda „Partidul American”, destinat – cel puțin în teorie – electoratului nemulțumit atât de democrați, cât și de republicani. Însă, cel puțin deocamdată, proiectul a fost suspendat.

