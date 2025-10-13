Acordul de pace pentru Gaza a fost întărit prin semnătura președintelui Trump. Netanyahu a lipsit, dar a fost prezent șeful Autorităţii Palestiniene VIDEO

Autor: Mihai Diac
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 21:05

Acordul de pace pentru Gaza a fost întărit prin semnătura președintelui Trump. Netanyahu a lipsit, dar a fost prezent șeful Autorităţii Palestiniene VIDEO
Momentul în care președintele Trump semnează acordul pentru Gaza - Foto: captură video Nexta

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat, în ziua de 13 octombrie 2025, acordul pentru Gaza încheiat săptămâna trecută şi i-a felicitat pe liderii mondiali pentru ajutorul acordat în finalizarea acestuia.

Donald Trump a ajuns luni, 13 octombrie, în Egipt. Înainte de întâlnirea cu liderii mondiali, preşedintele american le-a declarat reporterilor că „faza a doua” a negocierilor cu privire la Gaza a început, după acordul iniţial de încetare a focului şi eliberare a ostaticilor, relatează Reuters.

La începutul Summit-ului de la Sharm el-Sheikh, preşedintele SUA a semnat acordul pentru încetarea focului şi eliberarea ostaticilor din Gaza, acord încheiat săptămâna trecută, în timp ce zeci de lideri mondiali au stat în spatele lui Trump.

„Ei doreau să rezolve problema din Gaza. Doreau să rezolve întreaga problemă. Se ajunsese la un punct în care situaţia era pur şi simplu nebunească”, a spus Trump referindu-se la liderii din spatele său. „Vorbeau mereu despre începerea celui de-al Treilea Război Mondial în Orientul Mijlociu, iar acest lucru nu se va mai întâmpla”, a adaugat el.

„Am convenit, de asemenea, că reconstrucţia Gazei necesită ca aceasta să fie demilitarizată şi că o forţă de poliţie civilă nouă şi onestă trebuie să fie lăsată să creeze condiţii sigure pentru oamenii din Gaza", a precizat liderul de la Casa Albă.

La rândul său, preşedintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a mulţumit Turciei, Qatarului şi Statelor Unite şi a vorbit despre o nouă eră în Orientul Mijlociu. El a subliniat, de asemenea, speranţele sale pentru o soluţie cu două state, bazată pe recunoaşterea statalităţii palestiniene.

„Reiterez sprijinul şi aspiraţia noastră pentru executarea acestui plan, creând orizontul politic esenţial pentru punerea în aplicare a soluţiei celor două state”, a spus Sissi. Vorbind despre poporul palestinian, el a spus: „Şi ei au dreptul la autodeterminare şi să aspire la un viitor în care războiul nu planează asupra lor, deţin dreptul de a se bucura de libertate şi de a trăi în statul lor independent, un stat care trăieşte alături de Israel în pace, securitate şi recunoaştere reciprocă".

Întrebat de reporteri când vor începe discuţiile privind faza a doua a acordului privind Gaza, Trump răspunde că aceste discuţii au început deja.

Ajuns la locul desfăşurării summitului, el a avut mai întâi o întâlnire cu gazda, preşedintele Abdel-Fattah el-Sissi, pe care l-a lăudat pentru rolul avut în negocieri.

Trump l-a laudat pe preşedintele egiptean Sissi ca fiind un „lider puternic”, afirmând că Egiptul nu are criminalitate deoarece „ei nu se joacă”. De asemenea, el l-a lăudat pe Sissi pentru că a adus o lungă listă de participanţi la summit şi pentru că a convins Hamas să accepte propunerea sa de încetare a focului în Gaza.

Apoi, a ţinut să-i salute personal pe toţi liderii participanţi la Sharm el-Sheikh înainte de a-şi începe discursul în care a explicat ce anume vor semna: „Vom semna un document care va detalia o mulţime de reguli şi reglementări şi o mulţime de alte lucruri, şi este foarte cuprinzător”, le-a spus el.

Aproximativ 35 de lideri străini au sosit la Sharm el-Sheikh pentru o conferinţa pentru Gaza. Trump i-a întâmpinat stând în picioare în faţa un perete pe care scria cu litere mari „Pace 2025”. Unul câte unul, fiecare lider s-a apropiat de el, i-a strâns mâna şi a schimbat câteva cuvinte scurte în timp ce pozau pentru o fotografie. Printre liderii salutaţi de Trump s-a aflat şi preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas. După ce SUA nu i-au dat viză pentru a veni la Adunarea General a ONU luna trecută, aceasta este prima întâlnire şi conversaţie cu Trump pe care liderul palestinian o are după revenirea acestuia la Casa Albă.

Se remarcă însă absenţa prim-ministrului Benjamin Netanyahu, care s-a retras în ultimul moment, invocând sărbătoarea Simhat Torah, care începe luni seară. Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan ar fi ameninţat însă că va boicota conferinţa împreună cu alţi lideri musulmani, dacă Netanyahu ar fi participat.

