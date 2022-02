Scene ireale în preliminariile CM 2022! S-a jucat fotbal la minus 29 de grade FOTO

SUA-Honduras, scor 3-0, ar putea fi considerat drept meciul jucat la cea mai scăzută temperatură din istoria Concacaf. Termometrul de pe Allianz Field din Minnesota, unde a avut loc, miercuri, partida din preliminariile CM, arăta -16 grade Celsius când a început meciul şi, din cauza vântului, temperatura resimţită a fost de -29 de grade Celsius.

Hernan Dario Gomez, antrenorul Hondurasului, a criticat de la început decizia americanilor de a muta jocul la Minnesota: "Este un joc care nu îmi va spune multe lucruri. Nu este normal, este de neconceput ca unul puternic în toate sensurile să te aducă aici pentru a juca un meci şi a obţine un rezultat”.

Partida s-a disputat în condiţii limită pentru jucători. De altfel, jucătorii oaspeţilor Luis "Buba" Lopez şi Romell Quioto au trebuit să fie înlocuiţi la pauză, deoarce aveau simptome de hipotermie.

Din fericire, atât López, cât şi Quioto au primit ajutor medical la vestiare şi şi-au revenit. Aşa cum era de aşteptat, Dario Gomez a explodat după meci.

"Îi am băieţii în vestiar, se simt rău. Sunt unii cu perfuzii. Fotbalul nu este pentru a suferi. Să joci aşa nu serveşte la nimic", a spus selecţionerul Hondurasului.

Critici au venit şi din SUA pentru condiţiile în care s-a jucat.

"CONCACAF ar trebui să interzică desfăşurarea meciurilor în condiţiile extreme din Minnesota. Cel mai important lucru este sănătatea fotbalistului. Şi cred că federaţia americană nu are nevoie de aşa ceva pentru a-şi învinge rivalii pe teren. Este o ruşine”, a scris jurnalistul David Faitelson (ESPN), pe contul său de Twitter.

Culmea este că regulamentul de securitate al Federaţiei de Fotbal din SUA recomandă să nu se joace la temperaturi sub -11 grade.

Codul vorbeşte despre un nivel de "alerta neagră" în astfel de cazuri. Temperaturile scăzute mult sub pragul de îngheţ pot provoca amorţeală, furnicături sau înţepături în zona afectată. De asemenea, pielea îşi poate pierde culoarea naturală, devenind palidă sau albăstruie. Degerăturile pot deteriora permanent ţesutul corpului, ducând la pierderea unui membru în cazurile severe", se arată în regulament.

În replică, selecţionerul Statelor Unite, Gregg Berhalter, a apărat decizia federaţiei de a găzdui meciul la Minnesota, invocând, de asemenea, condiţiile meteorologice nefavorabile când jucătorii săi merg în America Centrală.

"Am oferit Hondurasui, staff-ului său şi arbitrilor haine calde. Când noi jucăm acolo, sunt peste 30 de grade cu o umiditate insuportabilă, de 90 la sută. Băieţii se deshidratează, au crampe şi suferă de epuizare de la căldură, asta e natura competiţiei noastre", a explicat Berhalter, potrivit lequipe.fr.

După 11 etape din 14, SUA ocupă locul 2 în clasamentul grupei din faza a treia a preliminariilor Cupei Mondiale, zona Concacaf, cu 21 de puncte, la patru puncte de liderul Canada.

Pe locul al treilea se situează Mexicul, tot cu 21 de puncte, echipă urmată de Panama, cu 17 puncte, Costa Rica, 16 puncte, El Salvador, nouă puncte, Jamaica, şapte puncte, şi Honduras, trei puncte.

La Cupa Mondială din Qatar se califică direct primele trei clasate, iar ocupanta locului 4 participă la un baraj intercontinental.

