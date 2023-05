SUA pregătesc împrumuturi de 4 miliarde de dolari pentru reactoarele modulare mici din România. Anunțul a fost făcut de Joe Biden și salutat de Klaus Iohannis

Banca pentru Import-Export a Statelor Unite (EXIM) a emis o scrisoare de interes pentru un potenţial sprijin de până la 99 de milioane de dolari către RoPower Nuclear SA, bazându-se pe sprijinul anterior al guvernului SUA pentru a dezvolta prima centrală cu reactoare modulare mici (SMR) din România. Anunţul a fost făcut la G7 de către preşedintele SUA Joe Biden.

Aceste mini centrale vor folosi tehnologia companiei americane NuScale Power şi serviciile de inginerie şi construcţii ale Fluor Corporation, fondurile fiind destinate studiilor de proiectare.

Aceste angajamente, împreună cu noile angajamente din partea României, sprijină achiziţia de materiale cu timp lung de fabricaţie, finalizarea analizei de inginerie şi proiectare front-end (FEED), furnizarea de experţi în managementul proiectelor şi activităţile de reglementare ale centralei.

Preşedintele Klaus Iohannis a salutat anunţul preşedintelui american Joe Biden privind proiectul reactoarelor modulare mici din România.

„Aceste iniţiative reprezintă un sprijin esenţial pentru obiectivul României de a se situa în prima linie a dezvoltării infrastructurii revoluţionare a energiei nucleare”, a transmis Iohannis, sâmbătă, într-o postare pe Twitter.

I welcome @POTUS announcement today at the G7 Summit on the support from the 🇺🇸 and 🇯🇵, 🇰🇷 and 🇦🇪 partners of up to $275 million for 🇷🇴 SMR project, as well as the Letters of Interest from @EximBankUS and @DFCgov for potential support of up to $4 billion for project deployment.