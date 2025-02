Trump a pregătit documentul Apocalipsei, în cazul în care va fi asasinat. O țară dușmană va fi "ștearsă de pe fața Pământului" VIDEO

Președintele Donald Trump a declarat marți că, dacă Iranul îl va asasinarea, consilierii săi se vor asigura că țara este „ștersă de pe suprafața Pământului”. Trump a acuzat regimul de la Teheran că încearcă să-l ucidă încă din timpul campaniei electorale. Autoritățile SUA au găsit dovezi care să arate că agenți iranieni încearcă să-l omoare pe președinte.

În timp ce semna un ordin executiv care impunea din nou politica de presiune maximă asupra Teheranului, președintele a spus că a lăsat instrucțiuni pentru situația în care i se va întâmpla ceva.

"Ar fi un lucru groaznic pentru ei. Dacă ar face asta, ar fi distruși. Acesta ar fi sfârșitul... Nu va mai rămâne nimic" a spus Donald Trump, din spatele biroului său din Biroul Oval.

Președintele a spus că predecesorul său, Joe Biden, „ar fi trebuit să spună asta”, dar că nu a făcut-o, din cauza „lipsei de inteligență”.

