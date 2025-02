Hamas respinge dorința „ridicolă şi absurdă” a lui Trump de a prelua controlul în Gaza. „Orice idee de acest fel poate inflama regiunea” FOTO/VIDEO

Gruparea teroristă Hamas, care controlează Fâșia Gaza, respinge pretenţiile lui Donald Trump de a prelua controlul asupra teritoriului drept ridicole şi absurde, relatează Reuters. Președintele SUA a făcut această propunere în timp ce era la Casa Albă cu premierul Israelului și bunul său prieten, Benjamin Netanyahu, primul lider străin pe care îl primește de când și-a început al doilea mandat. Asemenea idei pot inflama regiunea, zice Hamas.

”Declaraţiile (preşedintelui american Donald) Trump despre dorința sa de a controla Fâşia Gaza sunt ridicole şi absurde, iar orice idee de acest fel poate inflama regiunea”, declară Reuters purtătorul de cuvânt al grupării teroriste Hamas, Sami Abu Zuhri.

Noul preşedinte american Donald Trump a declarat marţi, 4 februarie, într-o conferinţă de presă comună la Casa Albă, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu că vrea ”să facă o treabă bună” în acest teritoriu palestinian distrus de atacuri israeliene după atacul de la 7 octombrie 2023.

BREAKING: During his meeting with Netanyahu, Trump just said he wants to remove 1.7 MILLION Palestinians from GAZA and send them to Egypt, Jordan, or other countries.

This is ethnic cleansing. No wonder he just pulled the U.S. from the UN Human Rights Council. This is a crime… pic.twitter.com/b8VkVqbOYv