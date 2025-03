Donald Trump a trimis un bombardier nuclear pe sub nasul Iranului. Avioane de vânătoare ale Israel au escortat aeronava americană

Donald Trump dă o dovadă de forță în fața Iranului și regimului său, pe care președintele american le detestă încă din primul mandat. Un bombardier nuclear american tip B-52 a zburat în Orientul Mijlociu și a făcut exerciții comune cu aviația Israelului, stat pe care Trump îl apreciază enorm, inclusiv datorită prieteniei cu Benjamin Netanyahu.

The IAF conducted a joint aerial exercise with the @USAFCENT to strengthen cooperation for a range of scenarios.

The F-35i and F-15i aircraft flew alongside a U.S. B-52 strategic bomber, practicing operational coordination to enhance their ability to address regional threats. pic.twitter.com/hghT1FSGVH