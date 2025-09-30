Președintele Trump și-a prezentat planul de pace pentru Gaza în fața premierului Netanyahu VIDEO

Autor: Mihai Diac
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 23:55
335 citiri
Președintele Trump și-a prezentat planul de pace pentru Gaza în fața premierului Netanyahu VIDEO
Liderul SUA, Donald Trump, și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu - FOTO Hepta

Președintele american, Donald Trump, și-a anunțat luni, 29 septembrie 2025, planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Fâșia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părți, inclusiv de Autoritatea Palestiniană.

Planul prezentat de Trump prevede în special ca el să prezideze un comitet care supraveghează tranziția în teritoriul palestinian, relatează AFP.

Acest plan, în care Casa Albă asigură că 'nimeni nu va fi forțat să părăsească Gaza', a fost lansat cu puțin timp înainte de o conferință de presă comună între președintele SUA și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Trump s-a arătat optimist în privința ajungerii la o soluție în Orientul Mijlociu.

Conflictul actual din Fâșia Gaza a fost declanșat de atacul de o violență fără precedent comis de comandouri ale mișcărilor teroriste palestiniene Hamas și Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice și duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 de persoane încă se află în Fâșia Gaza, dar armata israeliană deține informații că doar 22 dintre ele mai sunt în viață.

Armata israeliană a ripostat la atacul din 7 octombrie 2023 cu o ofensivă terestră și aeriană dură asupra pozițiilor Hamas din Fâșia Gaza, operațiune în timpul căreia, până luni la prânz, au murit 66.055 de persoane și alte 168.346 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.

Premierul Netanyahu și-a cerut scuze omologului său din Qatar pentru atacul israelian asupra orașului Doha. La această convorbire telefonică a asistat și președintele Trump
Premierul Netanyahu și-a cerut scuze omologului său din Qatar pentru atacul israelian asupra orașului Doha. La această convorbire telefonică a asistat și președintele Trump
Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, i-a prezentat scuze premierului statului Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, pentru atacul executat de armata israeliană asupra unor...
În cel mult o lună se va realiza o analiză asupra instituțiilor centrale care necesită reforme, anunță premierul Bolojan
În cel mult o lună se va realiza o analiză asupra instituțiilor centrale care necesită reforme, anunță premierul Bolojan
Premierul Ilie Bolojan declară că până în luna octombrie 2025 urmează să fie realizată o analiză a instituţiilor centrale în cazul cărora este necesară o reducere de personal....
#SUA Israel, #Trump Netanyahu Casa Alba, #Israel Gaza razboi, #SUA Gaza, #razboi Gaza Hamas Israel, #razboi orientul mijlociu , #Razboi Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Tiriac si-a donat averea de 2,1 miliarde de euro si ar vrea sa fuga fara sa se mai uite in urma! "M-a fascinat"
Digi24.ro
Kremlinul face acuzatii grave dupa ce partidul Maiei Sandu a castigat alegerile: "E ceva ce putem afirma cu certitudine"
Adevarul.ro
Picioarele unor sefe din diplomatia europeana, cenzurate pe televiziunea de stat iraniana. "Prima data am spus ca e amuzant"

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Președintele Trump și-a prezentat planul de pace pentru Gaza în fața premierului Netanyahu VIDEO
  2. Gata cu bonusurile de pensionare nesimțite de la Romsilva. Ministra Mediului a reușit reducerea lor semnificativă. La câte salarii vor fi limitate? Până acum se acordau 10
  3. Procurorul General al României, Alex Florența, "sperietoare" pentru Călin Georgescu? "Cu diavolul nu intri în conversații"
  4. Premierul Netanyahu și-a cerut scuze omologului său din Qatar pentru atacul israelian asupra orașului Doha. La această convorbire telefonică a asistat și președintele Trump
  5. A plecat, dar parcă s-ar întoarce. Călin Georgescu are planuri mari dacă revine în politică. "Facem leul egal cu lira sterlină"
  6. Palmă dureroasă primită de Simion de la Călin Georgescu. Fostul candidat la președinția României nu-l consideră partenerul său pe liderul AUR. "Protejat. Eu așa am spus"
  7. "Cum să fii atât de prost". A câștigat 15 milioane de euro la loterie, dar habar nu avea. Unde a găsit, după 6 luni, biletul care l-a îmbogățit
  8. Comunismul a eșuat. Cuba se confruntă cu o criză socială profundă. Foametea și lipsa locuințelor se accentuează
  9. Criminalul din Mureș, pe lista "Most Wanted" a Europol. Cum îl prezintă instituția europeană pe Emil Gânj
  10. Cel mai nou și mai mare portavion face China și mai periculoasă și capabilă să lovească oriunde pe glob. Are totuși un punct slab VIDEO