Președintele Trump și-a prezentat planul de pace pentru Gaza în fața premierului Netanyahu VIDEO

Președintele american, Donald Trump, și-a anunțat luni, 29 septembrie 2025, planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Fâșia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părți, inclusiv de Autoritatea Palestiniană.

Planul prezentat de Trump prevede în special ca el să prezideze un comitet care supraveghează tranziția în teritoriul palestinian, relatează AFP.

Acest plan, în care Casa Albă asigură că 'nimeni nu va fi forțat să părăsească Gaza', a fost lansat cu puțin timp înainte de o conferință de presă comună între președintele SUA și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Trump s-a arătat optimist în privința ajungerii la o soluție în Orientul Mijlociu.

Conflictul actual din Fâșia Gaza a fost declanșat de atacul de o violență fără precedent comis de comandouri ale mișcărilor teroriste palestiniene Hamas și Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice și duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 de persoane încă se află în Fâșia Gaza, dar armata israeliană deține informații că doar 22 dintre ele mai sunt în viață.

Armata israeliană a ripostat la atacul din 7 octombrie 2023 cu o ofensivă terestră și aeriană dură asupra pozițiilor Hamas din Fâșia Gaza, operațiune în timpul căreia, până luni la prânz, au murit 66.055 de persoane și alte 168.346 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.

