Trump semnează un ordin executiv prin care SUA garantează securitatea Qatarului - similar garanțiilor din cadrul NATO. Decizia vine după atacul israelian asupra orașului Doha

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 19:28
Trump semnează un ordin executiv prin care SUA garantează securitatea Qatarului - similar garanțiilor din cadrul NATO. Decizia vine după atacul israelian asupra orașului Doha
Donald Trump - Foto: Captură video/X/@POTUS

Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care SUA garantează securitatea Qatarului, ceea ce reprezintă un angajament semnificativ față de un aliat arab care nu face parte din NATO, relatează CNN.

Statele Unite vor considera orice atac armat asupra teritoriului, suveranității sau infrastructurii critice a statului Qatar ca o amenințare la adresa pării și securității Statelor Unite”, se arată în decretul care poartă data de 29 septembrie 2025.

Ordinul vine în contextul în care luni, în cursul vizitei sale la Casa Albă, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, și-a cerut scuze la telefon premierului qatarez pentru atacul Israelului asupra capitalei Doha de luna trecută. Într-o declarație de presă susținută alături de Netanyahu, Trump a prezentat apoi planul său în 20 de puncte pentru pace în Gaza, plan care, spre deosebire de o versiune anterioară prezentată liderilor arabi, nu menționa în mod specific că Israelul nu va ataca Qatarul.

Ordinul lui Trump prevede că SUA vor „lua toate măsurile legale și adecvate” pentru a apăra Qatarul. „În cazul unui astfel de atac, Statele Unite vor lua toate măsurile legale și adecvate – inclusiv diplomatice, economice și, dacă este necesar, militare – pentru a apăra interesele Statelor Unite și ale statului Qatar și pentru a restabili pacea și stabilitatea”, se arată în ordin.

Ordinul reprezintă o victorie importantă pentru Qatar, care – la fel ca alte state arabe bogate din Golf – căuta de mult timp garanții de securitate mai puternice din partea SUA. În 2022, Qatarul a fost desemnat oficial un aliat major non-NATO de către administrația Biden, acordându-i-se privilegii militare și de apărare sporite. De asemenea, Qatarul găzduiește baza aeriană Al Udeid, unul dintre cele mai mari centre militare americane din Orientul Mijlociu, subliniind legăturile de securitate deja profunde dintre Doha și Washington.

În timpul vizitei sale făcute în Qatar din acest an, Trump s-a angajat public să „protejeze” această țară, o promisiune făcută în contextul anunțării unor angajamente economice de aproape 3 trilioane de dolari din partea Doha și a altor state arabe din Golf în timpul turneului lui Trump. De atunci, Qatarul a fost atacat de două ori, de Iran și de Israel.

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au solicitat, de asemenea, garanții de securitate mai explicite din partea SUA. Riadul a purtat discuții cu Washingtonul în vederea stabilirii unui cadru de securitate mai formal, în special în faza finală a administrației Biden, dar nu s-a ajuns la niciun acord cuprinzător, nici atunci, nici în timpul vizitei ulterioare a lui Trump, menționează CNN.

Președintele american, Donald Trump, și-a anunțat luni, 29 septembrie 2025, planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Fâșia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele...
Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, i-a prezentat scuze premierului statului Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, pentru atacul executat de armata israeliană asupra unor...
