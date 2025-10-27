Trump a fost primit de Împăratul Naruhito. Este primul lider străin care se vede cu suveranul japonez de la urcarea acestuia pe tron, în 2019 VIDEO

Preşedintele american Donald Trump îşi continuă turneul asiatic cu o vizită în Japonia, unde încearcă să consolideze alianţele strategice cu această țară. Trump este, de altfel, primul lider străin care s-a întâlnit cu împăratul Naruhito de la urcarea sa pe tron ​​în 2019.

Cei doi s-au întâlnit la Tokyo, iar liderul american a avut acolo parte de o primire grandioasă, marcând începutul unei vizite cu miză mare.

După întâlnire, Trump, arătând spre Naruhito, le-a spus reporterilor: „Un om grozav”.

🇺🇸🇯🇵 Trump met with the Emperor of Japan The US President became the first foreign leader to meet with Emperor Naruhito since his ascension to the throne in 2019. apartamente de vanzare bucuresti 2 camere After the meeting, Trump, pointing to Naruhito, told reporters, "A great man." However, the meeting with Naruhito… pic.twitter.com/8SqeEwoalj — Visegrád 24 (@visegrad24) October 27, 2025

Cu toate acestea, întrevederea cu Naruhito a fost „bazată pe protocol”, în timp ce întâlnirea cheie va fi cu prim-ministrul japonez Sanae Takaichi, prima femeie lider a țării.

Ads

Cei doi lideri se așteaptă să se concentreze pe comerț și pe viitorul alianței SUA-Japonia, în timp ce Trump urmărește un efort de remodelare a legăturilor economice din Asia. El a spus că a auzit „lucruri fenomenale” despre Takaichi și a lăudat legăturile ei cu fostul prim-ministru Shinzo Abe, spunând că „ajută cu adevărat Japonia și Statele Unite”, potrivit Associated Press.

De ce este importantă Japonia pentru Washington

Japonia este un partener cheie pentru Statele Unite atât în ​​comerț, cât și în securitate în Asia. Trump a declarat că intenționează să sublinieze „marea prietenie” dintre cele două țări în timpul discuțiilor de la Tokyo, a relatat AP.

Se așteaptă să fie discutate probleme de securitate, inclusiv tensiunile din Marea Chinei de Sud și îngrijorările legate de Coreea de Nord, deși oficialii americani spun că prioritatea principală, deocamdată, rămâne comerțul.

Ads

Noul lider de la Tokyo se confruntă cu un test timpuriu

Coaliția lui Takaichi are o majoritate restrânsă, iar analiștii spun că politica externă va fi esențială, în timp ce ea lucrează pentru a câștiga sprijin pe plan intern. Ea a preluat funcția după ce partidul său a acționat rapid pentru a forma un guvern.

Întâlnirea ei cu Trump are loc în contextul în care Japonia a înăsprit securitatea în capitală. Poliția din Tokyo a desfășurat mii de ofițeri și a intensificat controalele în jurul Ambasadei SUA și la Aeroportul Haneda, potrivit AP.

Ads