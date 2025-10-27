Trump a fost primit de Împăratul Naruhito. Este primul lider străin care se vede cu suveranul japonez de la urcarea acestuia pe tron, în 2019 VIDEO

Autor: Adrian Zia
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 18:02
611 citiri
Trump a fost primit de Împăratul Naruhito. Este primul lider străin care se vede cu suveranul japonez de la urcarea acestuia pe tron, în 2019 VIDEO
Trump și împăratul Naruhito FOTO X/@WhiteHouse

Preşedintele american Donald Trump îşi continuă turneul asiatic cu o vizită în Japonia, unde încearcă să consolideze alianţele strategice cu această țară. Trump este, de altfel, primul lider străin care s-a întâlnit cu împăratul Naruhito de la urcarea sa pe tron ​​în 2019.

Cei doi s-au întâlnit la Tokyo, iar liderul american a avut acolo parte de o primire grandioasă, marcând începutul unei vizite cu miză mare.

După întâlnire, Trump, arătând spre Naruhito, le-a spus reporterilor: „Un om grozav”.

Cu toate acestea, întrevederea cu Naruhito a fost „bazată pe protocol”, în timp ce întâlnirea cheie va fi cu prim-ministrul japonez Sanae Takaichi, prima femeie lider a țării.

Cei doi lideri se așteaptă să se concentreze pe comerț și pe viitorul alianței SUA-Japonia, în timp ce Trump urmărește un efort de remodelare a legăturilor economice din Asia. El a spus că a auzit „lucruri fenomenale” despre Takaichi și a lăudat legăturile ei cu fostul prim-ministru Shinzo Abe, spunând că „ajută cu adevărat Japonia și Statele Unite”, potrivit Associated Press.

De ce este importantă Japonia pentru Washington

Japonia este un partener cheie pentru Statele Unite atât în ​​comerț, cât și în securitate în Asia. Trump a declarat că intenționează să sublinieze „marea prietenie” dintre cele două țări în timpul discuțiilor de la Tokyo, a relatat AP.

Se așteaptă să fie discutate probleme de securitate, inclusiv tensiunile din Marea Chinei de Sud și îngrijorările legate de Coreea de Nord, deși oficialii americani spun că prioritatea principală, deocamdată, rămâne comerțul.

Noul lider de la Tokyo se confruntă cu un test timpuriu

Coaliția lui Takaichi are o majoritate restrânsă, iar analiștii spun că politica externă va fi esențială, în timp ce ea lucrează pentru a câștiga sprijin pe plan intern. Ea a preluat funcția după ce partidul său a acționat rapid pentru a forma un guvern.

Întâlnirea ei cu Trump are loc în contextul în care Japonia a înăsprit securitatea în capitală. Poliția din Tokyo a desfășurat mii de ofițeri și a intensificat controalele în jurul Ambasadei SUA și la Aeroportul Haneda, potrivit AP.

Gata cu primele şi bonusurile de zeci de milioane de lei la ANRE, ASF şi ANCOM. Conducerile celor trei instituții, chemate să dea explicații în Parlament
Gata cu primele şi bonusurile de zeci de milioane de lei la ANRE, ASF şi ANCOM. Conducerile celor trei instituții, chemate să dea explicații în Parlament
Parlamentarii USR din Comisiile de buget-finanţe vor cere conducerilor ANRE, ASF şi ANCOM explicaţii cu privire la criteriile şi evaluările care au stat la baza acordării primelor şi...
Fără pauze pentru Guvern. Senatorii pot adresa întrebări Executivului şi în vacanţele parlamentare
Fără pauze pentru Guvern. Senatorii pot adresa întrebări Executivului şi în vacanţele parlamentare
Senatul a adoptat, luni, 27 octombrie, propuneri de completare a Regulamentului acestei camere a Parlamentului referitoare la dreptul senatorilor de a adresa, în cadrul controlului parlamentar,...
#sua japonia, #intalnire trump naruhito, #sanae takaichi , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-a furat peste 50.000 Euro "celei mai frumoase femei din Romania" si i-a scris un singur cuvant: "Pe bune?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scandal de proportii: Camelia Voinea, "ultimatum" pentru Denisa Golgota, dupa acuzatiile fara precedent! "Nu stau cu mainile in san"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministra de Externe a Coreei de Nord a fost primită la Kremlin. Ce mesaj i-a transmis Putin lui Kim Jong Un
  2. Români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul bandei, un "proxenet care făcea cu ochiul și rânjea", cânta în mașină melodia P.I.M.P. a lui 50 Cent FOTO
  3. Obiceiul zilnic aparent banal care arată cât de stresat ești la serviciu, potrivit cercetărilor
  4. Trump a fost primit de Împăratul Naruhito. Este primul lider străin care se vede cu suveranul japonez de la urcarea acestuia pe tron, în 2019 VIDEO
  5. O suedeză a primit un premiu de la ICR pentru că a tradus o carte uitată a lui Mihail Sebastian în limba ei natală. „Extraordinară cunoscătoare a limbii şi literaturii române”
  6. Pe cine pregătește Trump pentru nominalizarea prezidențială din 2028. I-ar plăcea și un al treilea mandat. "Am cele mai bune cifre dintotdeauna"
  7. Israelul a ridicat starea de urgență pentru localitățile de lângă Fâșia Gaza. E pentru prima dată după atacul din 7 octombrie 2023
  8. Încă o tragedie la un spital din România. O femeie de 34 de ani a murit de septicemie, la trei săptămâni după ce fusese operată
  9. Pompier din Cluj, erou în timpul liber. A salvat viața unui bărbat care a căzut într-o fântână și era în stop cardio-respirator FOTO
  10. Doi ucraineni, arestați în cazul operaţiunilor de sabotaj anunţată săptămâna trecută de Varşovia şi Bucureşti. Ce informații au colectat suspecții