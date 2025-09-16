SUA și Marea Britanie vor semna acorduri de miliarde pentru energie nucleară. Trump, așteptat la Londra, anunță "o epocă de aur" a atomului

Autor: Maria Popa
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 07:25
Donald Trump Foto: Hepta

Statele Unite şi Regatul Unit urmează să semneze săptămâna aceasta o serie de acorduri de miliarde de lire, în timpul vizitei de stat a preşedintelui american Donald Trump la Londra, cu scopul de a lansa ”o epocă de aur” a energiei nucleare, transmite CNBC.

Printre proiectele anunţate se numără planuri pentru construirea a până la 12 noi reactoare modulare avansate în Hartlepool, oraş-port din nord-estul Angliei, precum şi dezvoltarea unor centre de date alimentate de reactoare modulare mici (SMR) în Nottinghamshire.

Guvernele speră ca aceste iniţiative să creeze mii de locuri de muncă, să accelereze construcţia noilor centrale şi să atragă investiţii private de miliarde.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat luni, 15 septembrie, că cele două ţări ”construiesc o epocă de aur a nuclearului” care le va aduce ”în fruntea inovaţiei şi investiţiilor globale”.

Printre companiile implicate se află X-Energy din SUA şi Centrica, proprietarul British Gas, care estimează că proiectul de la Hartlepool ar putea alimenta 1,5 milioane de locuinţe şi crea 2.500 de locuri de muncă, generând în total cel puţin 40 de miliarde de lire în economie.

În paralel, Holtec din SUA, alături de EDF şi Tritax, a anunţat planuri pentru centre de date alimentate de SMR-uri în Nottinghamshire, proiect evaluat la circa 11 miliarde de lire.

Acordul, cunoscut sub numele de Atlantic Partnership for Advanced Nuclear Energy, ar urma să includă şi lansarea primei centrale micro-modulare nucleare din lume.

”Cu leadershipul preşedintelui Trump, Statele Unite aduc o adevărată renaştere nucleară – valorificând energia nucleară comercială pentru a răspunde cererii tot mai mari de energie şi pentru a alimenta revoluţia AI”, a declarat luni secretarul american al Energiei, Chris Wright.

Susţinătorii energiei nucleare subliniază potenţialul său de a oferi energie cu emisii reduse şi de a diminua dependenţa de combustibili fosili.

Grupurile de mediu avertizează însă că industria rămâne costisitoare şi riscantă, distrăgând atenţia de la alternative mai ieftine şi mai curate.

