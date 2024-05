SUA ajută Republica Moldova cu 50 de milioane de dolari. ”Atacurile ruse asupra infrastructurii ucrainene au exacerbat şi provocările pentru ţara voastră”

Pentru a întări capacitatea Republicii Moldova de a rezista interferenţelor ruse, de a organiza alegeri libere, corecte şi de a continua parcursul spre Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii (SUA) vor oferi țării vecine României 50 de milioane de dolari, a anunţat miercuri, 29 mai, secretarul de stat american Antony Blinken, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută alături de preşedinta Maia Sandu, la Chişinău, informează MOLDPRES.

Oficialul american a subliniat că SUA îşi doreşte să conlucreze cu Republica Moldova pentru a consolida economia şi securitatea energetică a ţării.

"Atacurile ruse asupra infrastructurii ucrainene au exacerbat şi provocările pentru ţara voastră. Au crescut preţurile la energie, care afectează întreprinderile şi consumatorii. Statele Unite, împreună cu Republica Moldova, doresc să sporească utilizarea surselor regenerabile, pentru a ne îndepărta de dependenţa faţă de sursele energetice ruse", a declarat Blinken.

President @sandumaiamd's leadership has been admirable at an incredibly challenging time.

When we met in Chisinau today, I reaffirmed our unwavering support for Moldova’s European Union accession. pic.twitter.com/cCEHfPuOLK