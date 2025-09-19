Britanicul Mark Almond, director la Institutul de cercetare a crizelor (CRI) de la Oxford, analizează consecințele mutării lui Donald Trump legată de NATO din Europa, care a reușit să determine membrii de pe continent să crească cheltuielile la 5% din PIB pentru apărare. În mod neașteptat s-a produs o turnură dramatică la 2 țări aliate, care lovește SUA și constituie un atu pentru Putin. Danemarca și Portugalia au anunțat recent decizii periculoase de a renunța la planurile de achiziționare a sistemelor de apărare americane și de a cumpăra în schimb sisteme franceze.

Această mutare vine ca o reacție la antitrumpismul din rândul membrilor occidentali ai NATO, dar ea reprezintă un atu pentru Rusia, care poate obține avantaje strategice și tactice, potrivit The Telegraph.

Diviziunea tot mai mare a achizițiilor NATO face jocul lui Putin. Pe măsură ce aliații europeni renunță la sistemele de apărare americane, Rusia are șanse să obțină noi avantaje. Donald Trump a reușit să-i determine pe membrii europeni NATO să cheltuiască cel puțin 5% din PIB pentru apărare, dar ceea ce mulți dintre ei aleg să cheltuiască în plus nu este ceea ce se aștepta el.

Italia a clasificat un proiect de 12 miliarde de lire sterline pentru construirea unui pod între continent și Sicilia drept cheltuieli „pentru apărare”, un exemplu deosebit de flagrant al unei abordări „post-militare” a apărării, mai frecvent asociată cu susținătorii păcii decât cu coaliția de dreapta a Giorgiei Meloni.

Întrebarea mai acută este dacă cheltuielile sporite ale aliaților europeni ai NATO pentru echipamente reprezintă un impuls real pentru eficacitatea alianței. Vizita de stat a lui Donald Trump ne amintește că, indiferent de protestele stradale, Marea Britanie rămâne un aliat cheie al SUA - așa cum a fost acum 40 de ani, când vizita lui Ronald Reagan la Regina Elisabeta la Windsor a stârnit șoc în rândul extremiștilor de stânga.

Apoi, statele NATO au acceptat rachete de croazieră americane pentru a contracara amenințarea nucleară sovietică, în ciuda protestelor de masă de tip CND, despre care alegerile din Marea Britanie și Germania de Vest din 1983 au arătat că nu reprezentau voința alegătorilor.

NATO a promovat apoi standardizarea echipamentelor și interoperabilitatea. Din fericire, în anii 1980, niciun război convențional nu a izbucnit în Europa pentru a testa cât sunt de eficiente diferitele forțe armate naționale, care se puteau reaproviziona reciproc și repara aeronave superficial similare, dar cu avionică și componente naționale diferite.

Luni, John Healey, secretarul Apărării, le-a spus colegilor NATO: „Când suntem amenințați, răspundem împreună”. Dar, lăsând retorica la o parte, primele nouă luni ale acestui an au înregistrat o reducere a unității alianței.

Deciziile dramatice recente ale Danemarcei și Portugaliei de a renunța la planurile de achiziționare a sistemelor de apărare americane și de a cumpăra în schimb sisteme franceze sunt parțial vina lui Donald Trump.

Renunțarea la armele americane, un pericol pentru Europa

Antitrumpismul în rândul membrilor occidentali ai NATO - neîmpărtășit de membrii mai noi din est - este în practică antiamericanism. În cazul danez, declarațiile pripite ale lui Trump despre anexarea Groenlandei au contribuit la exercițiile militare ostentative conduse de danezi în Groenlanda din această săptămână. Este greu de spus dacă acestea sunt îndreptate împotriva lui Putin sau a SUA.

Emmanuel Macron a promovat mult timp ceea ce el numește „autonomie strategică” europeană, ceea ce înseamnă, de fapt, ca membrii NATO UE să acționeze ca o alianță militară sub conducere franceză și să cumpere aeronave și rachete fabricate în Franța.

Este, de asemenea, o problemă economică atât pentru SUA, cât și pentru Franța. Dacă marii cumpărători de arme renunță la comenzile pentru F35-ul american, de exemplu, în favoarea Rafale-ului francez, acest lucru afectează balanța comercială a SUA - și stimulează balanța Franței - dar blochează și postura de apărare a țării pentru mulți ani, astfel încât să intre în sisteme diferite și incompatibile.

Decizia Indiei de a cumpăra peste 100 de avioane de luptă Rafale franceze în loc de F35 ar putea reduce dependența forțelor sale aeriene de avioanele rusești, dar blochează orice șansă de cooperare americano-indiană.

Această divizare internă europeană privind achizițiile va fi o lovitură economică, precum și strategică, pentru Marea Britanie, care s-a impus ca producător de componente vitale pentru F35. Pe măsură ce aliații europeni tradiționali apropiați, precum Danemarca și Portugalia, se îndepărtează de platformele și sistemele de arme americane, BAE și alți producători britanici ar putea pierde alături de marii producători americani.

Putin va fi mai puțin preocupat de problemele noastre economice decât de câștigurile strategice și tactice pentru Rusia dacă suficiente state mai mici din UE vor abandona echipamentele americane. O astfel de mișcare va complica lanțurile de aprovizionare și desfășurările în cazul unui război fierbinte cu Rusia.

Dacă statele europene se decuplează de echipamentele de apărare americane, cât va dura până când SUA se vor decupla complet de NATO? Discuțiile europene despre „autonomia strategică” au fost întotdeauna doar o iluzie, cu o apărare reală bazată pe un backstop american. Renunțarea la echipamentele americane nu este o problemă tehnică. Atinge esența NATO și, prin urmare, securitatea Marii Britanii.

