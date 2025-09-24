Caramitru explică "schimbările de poziție" ale lui Trump. Riscul maxim pentru americani ar fi să fie atacați simultan în Pacific, Europa și în Orientul Mijlociu

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 23:52
62 citiri
Putin și Trump, august 2025, întâlnirea din Alaska / FOTO: White House, X

Analistul Andrei Caramitru prezintă o ipoteză interesantă cu privire la schimbarea de poziție a președintelui SUA, Donald Trump, cel puțin la nivelul declarațiilor sale publice, în ceea ce privește războiul din Ucraina.

Caramitru își prezintă această ipoteză în ziua de 24 septembrie 2025, într-un mesaj postat pe Facebook. Cu o zi înainte, într-o conferință de presă susținută la New York, președintele Trump făcuse câteva declarații surprinzătoare, una dintre ele fiind aceea că Ucraina are capacitatea să-și recupereze toate teritoriile ocupate de Rusia, și că, pentru atingerea acestui scop, Ucraina ar urma să primească sprijin din partea NATO.

"Explicația schimbărilor de poziție ale SUA. La nivel fundamental - riscul de securitate maxim pentru SUA este un război mondial în care să fie atacați pe 2-3 fronturi (în Pacific de China / pe Taiwan și alți proxi), în Europa (atac al Rusiei pe NATO) și de Iran în Orientul Mijlociu. Deci - e rațional pentru SUA să reducă riscul de implicare a SUA în Europa și Orientul Mijlociu și să își concentreze forțele pe Asia (este doctrina logică și clară - problema e China pentru SUA)", explică Andrei Caramitru.

Pentru a rezolva această situație, strategia echipei lui Trump ar fi inclus - susține Caramitru - următoarele puncte:

- dăm OK și ajutăm Israelul să elimine orice forță și proxi iranian în Orientul Mijlociu

- punem tarife enorme pe China ca să le sufocăm mașinăria financiară și de exporturi

- punem sancțiuni pe țările care cumpără petrolul din Rusia (China și India) ca să lovim în bugetul Rusiei

- prin saudiți scădem prețul la petrol ca să lovim dublu

- dăm ok la ucraineni să lovească rafinăriile rusești ca să lovim triplu

- semnalizăm că putem ataca Venezuela ca să înlocuim așa Rusia din piața petrolului global

- îl chemăm pe Putin ca să negociem (dar nu îl umilim ca să îi dăm o șansă să semneze ceva fără să îi ia gâtul cei de acasă)

Când s-a ajuns la acest ultim punct, "a fost întâlnirea din Alaska. Putin însă a refuzat", spune Caramitru.

Drept urmare, concluzia "echipei de top din SUA" a fost că "Rusia nu mai e rațională, și deci trebuie lovită până la finalizare. DAR - nu pot risca un conflict deschis cu SUA și NATO, deci încearcă să păstreze aparențele că SUA nu e implicată atât de direct (de asta dau arme la NATO / UE care le dă mai departe). Nu vor - și e logic - să dea un motiv pentru China sau Rusia să accelereze subit".

În opinia lui Caramitru, analiștii lui Trump speră acum "că Rusia va colapsa economic ÎNAINTE ca Xi să fie pregătit pentru Taiwan (...). Și că UE va fi la final dependentă de petrol și gaze controlate de SUA (și nu de China / Rusia)".

Dincolo de orice asemenea scenarii, cert este faptul că, la data de 23 septembrie 2025, președintele Trump estima că Ucraina are capacitatea să-și recupereze întregul teritoriu, cu sprijinul UE. De asemenea, liderul de la Casa Albă anunța că Statele Unite vor livra arme către NATO, "pentru ca NATO să facă ce dorește cu ele".

