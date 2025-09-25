SUA pun iar presiune pe aliații NATO: „Ca să câștigăm, trebuie să nu mai cumpărați petrol din Rusia”

Autor: Constantin Dimitriu
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 15:23
320 citiri
SUA pun iar presiune pe aliații NATO: „Ca să câștigăm, trebuie să nu mai cumpărați petrol din Rusia”
Vladimir Putin, acoperit cu petrol FOTO GROK AI

Statele Unite continuă să pună presiune pe aliații NATO care continuă să finanțeze mașinăria de război a Rusiei. Ambasada americană la NATO a transmis, pe X, un mesaj clar pentru toate statele alianței: „Ca să câștigăm, trebuie să nu mai cumpărați petrol din Rusia”.

Mesajul, care sună a avertisment, continuă linia începută recent de Donald Trump, care a spus că SUA vor impune sancțiuni dure Rusiei abia după ce statele europene vor opri achiziția de petrol rusesc.

„Doar un efort unit de a reduce veniturile care finanțează mașina de război a lui Putin va exercita o presiune economică suficientă pentru a pune capăt crimelor”, a scris Ambasada SUA la NATO, în textul care însoțește și explică de ce americanii insistă ca europenii să nu mai cumpere petrol de la Putin.

Luna aceasta, Donald Trump a transmis o scrisoare statelor membre NATO în care a avertizat că nu va impune noi sancțiuni Moscovei în timp ce unii aliați continuă să achiziționeze țiței rusesc.

„Sunt dispus să impun sancțiuni importante Rusiei atunci când toate statele NATO vor conveni și vor începe să facă același lucru și când toate statele vor înceta să cumpere petrol din Rusia”, a scris președintele american.

Președintele SUA a continuat cu acuzațiile și cu presiunea și în timpul discursului său de la ONU. „Nu pot continua să facă ceea ce fac. Ei (europenii) cumpără petrol și gaze din Rusia în timp ce luptă împotriva Rusiei. Este rușinos pentru ei, este foarte rușinos”, a spus Trump de la tribuna ONU. „Gândiți-vă că ei finanțează un război împotriva lor înșiși!”, a încercat el să argumenteze, susținând că este „inexcuzabil” comportamentul acelor țări membre NATO care continuă să cumpere produse energetice din Rusia.

„Europa trebuie să se străduiască mai mult (...) Trebuie să înceteze imediat să mai cumpere energie rusească. Altfel ne pierdem cu toții timpul. Așadar sunt pregătit să discut despre asta. O vom discuta astăzi cu toate națiunile europene reunite aici”, a indicat președintele american.

