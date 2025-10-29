Țara care găzduiește deja 10.000 de militari americani nu este deloc vizată de decizia reducerii acestor trupe. Autoritățile vor să facă „Fort Trump”

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 18:05
Țara care găzduiește deja 10.000 de militari americani nu este deloc vizată de decizia reducerii acestor trupe. Autoritățile vor să facă „Fort Trump”
Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat miercuri reporterilor că Varșovia nu a primit nicio informare cu privire la o posibilă reducere a trupelor americane de pe teritoriul Poloniei, spre deosebire de alte țări care au fost notificate în acest sens, cum este cazul României, transmit AFP și Reuters.

Reuters amintește că, în pofida îngrijorărilor de pe Flancul Estic al NATO cu privire la potențiala reducere a prezenței SUA în regiune, într-un moment în care Rusia își continuă războiul împotriva Ucrainei, președintele american Donald Trump a declarat în septembrie că Washingtonul și-ar putea mări prezența trupelor în Polonia.

În prezent, Polonia găzduiește până la 10.000 de militari americani, precum și sediul Corpului V de Armată, la nivel de comandă, cu statut permanent. Fostul președinte Andrzej Duda a tot propus deschiderea „Fort Trump” în Polonia iar actualul președinte este aliatul lui politic.

Totodată, ministrul apărării italian, Guido Crosetto, a declarat pentru Sky că procesul schimbării de concentrare a Statelor Unite ale Americii a început în timpul administrației președintelui democrat Barack Obama.

“SUA sunt îngrijorate de concurența cu China, iar Europa trebuie să-și garanteze propria sa apărare”, a spus el, conform Agerpres.

Publicația ucraineană Kyiv Post a relatat marți noapte că administrația președintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România și și-a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare.

În același timp, publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.

România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.

„Redimensionarea forței rotaționale” a fost explicată de ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu. Ministrul român a declarat, în dimineața de 29 octombrie, că în România vor rămâne „în jur de 900 – 1.000 de soldați americani, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina”.

Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis și președintele Nicușor Dan.

