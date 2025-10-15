Un înalt oficial de la Washington avertizează: O superputere vrea să ne ”doboare pe toți” și nu e de Rusia

Războiul comercial al lui Donald Trump cu întreaga lume nu s-a încheiat, deși au trecut 6 luni de la ”Ziua Eliberării” Americii, când a surprins tot globul cu tarifele sale vamale. Acum, un înalt oficial de la Washington, Scott Bessent, Secretarul Trezoreriei SUA, a avertizat că o superputere, China, (și nu Rusia) vrea să ne ”doboare pe toți”. El a declarat că Beijingul încearcă să afecteze economia mondială.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a acuzat China că încearcă să afecteze economia mondială după ce Beijingul a impus controale ample la exportul de pământuri rare și minerale critice, afectând lanțurile de aprovizionare globale, potrivit Financial Times.

Bessent a declarat pentru sursa citată că introducerea de către China a acestor controale - cu trei săptămâni înainte de întâlnirea așteptată a președintelui american Donald Trump cu omologul său chinez, Xi Jinping, în Coreea de Sud - a reflectat probleme din propria economie. „Acesta este un semn legat de cât de slabă este economia lor și vor să-i tragă pe toți ceilalți în jos odată cu ei”, a spus Bessent luni.

„Poate că există un model de afaceri leninist în care a-ți afecta clienții este o idee bună, dar ei sunt cel mai mare furnizor al lumii”, a adăugat el. „Dacă vor să încetinească economia globală, ei vor fi cei mai afectați.”

Bessent a adăugat: „Se află în mijlocul unei recesiuni și încearcă să iasă din ea prin export. Problema este că își exacerbează poziția în lume.” Secretarul Trezoreriei SUA a vorbit cu FT la câteva zile după ce China a dezvăluit restricții extinse asupra aprovizionării cu pământuri rare și minerale critice, determinându-l pe Trump să amenințe cu un tarif suplimentar de 100% la importurile din China începând cu 1 noiembrie.

Contractele futures americane au scăzut marți, ele urmărind indicele S&P 500 în scădere cu 0,6%, în timp ce cele pentru Nasdaq au scăzut cu 0,8%. Piețele globale au fost agitate, deoarece investitorii se tem de o revenire la războiul comercial global care a zguduit piețele la începutul acestui an.

SUA au elaborat contramăsuri pe care le-ar lua dacă cele două părți nu vor ajunge la un acord. O persoană implicată a spus că SUA vor acorda prioritate acestei probleme atunci când miniștrii G7 se vor întâlni la Washington săptămâna aceasta pentru întâlnirile Băncii Mondiale și a FMI.

SUA speră să-și reducă deficitul în comerțul cu China

Oficialii americani au fost surprinși de ceea ce au considerat a fi o mișcare disproporționată a Chinei de a restricționa aprovizionarea cu minerale critice, înainte de summitul din Coreea de Sud din cadrul reuniunii de Cooperare Economică Asia-Pacific de la sfârșitul lunii octombrie.

Luni, Bessent a declarat că este posibil ca Xi să nu fi fost la curent cu anunțul privind pământurile rare. Oficialul american de rang înalt a spus că există o luptă între agențiile guvernamentale din Beijing, care afectează negocierile dintre SUA și China.

„Credem că există o dinamică internă între Ministerul Finanțelor și Ministerul Comerțului. Departamentul lor de Comerț - inclusiv Li - este mult mai provocator”, a declarat oficialul de rang înalt. „Cei de linie dură sunt Ministerul Comerțului și Ministerul Securității Statului, iar MSS a asumat un rol mult mai important în economie”, a adăugat oficialul.

China a dat vina pe Washington pentru escaladare. Duminică, a citat acțiunile recente ale SUA, inclusiv includerea de către Departamentul Comerțului a mii de filiale ale companiilor chineze pe o listă neagră comercială.

Oficialii americani și chinezi s-au întâlnit luni la Washington, în urma a ceea ce Bessent a descris drept „comunicare substanțială” între țări în weekend. Bessent se așteaptă să se întâlnească cu He încă o dată înainte ca Trump și Xi să se vadă în Coreea de Sud pe 29 octombrie.

„Acum ne aflăm într-o situație mult mai stabilă cu restul lumii, iar deficitul nostru comercial cu China a scăzut deja cu 25% anul acesta”, a declarat un oficial american. „De asemenea, avem mult mai multă influență în ceea ce privește unitatea cu democrațiile occidentale și asiatice.”

