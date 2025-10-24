Trump, învins de o țară cu armele proprii ale Americii: „Dacă vrei să lupți, ne vom bate cu tine până la capăt”

O mare putere economică aflată în competiție cu Statele Unite înțelesese că războiul comercial era despre vulnerabilități la fel de mult ca despre tarife. Și-a catalogat propriile slăbiciuni și apoi a început să le identifice pe cele ale Americii. Șapte ani mai târziu, această previziune a dat roade, iar China câștigă războiul comercial cu Donald Trump, folosind armele proprii ale Americii pentru a învinge. Experții spun că Beijingul a petrecut ani de zile identificând slăbiciunile Americii și atenuându-și-le pe ale sale.

Încă de la prima mică tranșă de tarife vamale impusă de Trump în 2018, oficialii chinezi au repetat același dicton. „Dacă vrei să lupți, vom lupta cu tine până la capăt. Dacă vrei să vorbești, ușa noastră este larg deschisă.” În practică, accentul Chinei se mută în mod inconfundabil spre luptă, potrivit The Economist.

Se așteaptă ca Donald Trump să se întâlnească cu Xi Jinping, omologul său chinez, în Coreea de Sud săptămâna viitoare - prima întâlnire dintre cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Până de curând, se preconiza că va fi o întâlnire ușoară, consolidând un armistițiu tarifar în vigoare din vară și deschizând calea pentru un acord comercial mai ambițios anul viitor.

Apoi, acum două săptămâni, spre surprinderea lui Trump și a celorlalți, China a dezvăluit cele mai feroce controale la export de până acum, dându-și puterea de a perturba lanțurile de aprovizionare americane. Urmează contra-amenințări furioase din partea lui Trump și un joc urât al învinuirii. A răspuns China, așa cum au susținut oficialii săi, doar provocărilor Americii? Sau a dezlănțuit haos asupra economiei globale, așa cum a susținut administrația Trump?

De fapt, încrederea Chinei reflectă un fapt surprinzător: câștigă războiul comercial cu America. A conceput forme de coerciție economică inspirate de, dar mai eficiente decât, cele ale Americii; descurajează țările terțe să se alăture Americii și consolidează poziția lui Xi pe plan intern. Însă victoriile în războaiele comerciale sunt rareori absolute sau permanente. China trebuie să fie atentă să nu-și forțeze prea mult avantajul, ca nu cumva succesele sale să se reverse asupra ei.

Discuțiile au dus-o doar până la un punct: acordul comercial negociat în timpul primei președinții Trump a fost neverosimil de la bun început. Mai mult, America, atât sub conducerea lui Trump, cât și a lui Joe Biden, i-a impus controale la export din ce în ce mai stricte. China a concluzionat, nu în mod nejustificat, că America nu intenționa să facă pace. De asemenea, a ajuns să creadă că Trump este mai predispus să răspundă la presiuni decât la lingușire și toleranță.

Dacă lupta ar fi fost exclusiv despre tarife, China ar fi putut pierde. America a exportat bunuri în valoare de 140 de miliarde de dolari către China în 2024; China a trimis înapoi 440 de miliarde de dolari. Aceasta oferă Americii de trei ori mai multe ținte. Dar China a găsit alte modalități de a lupta.

China deține monopolul global al rafinării pământurilor rare

Sistemul politic chinezesc oferă oficialilor săi mai multe pârghii de influență. Să luăm soia, până de curând cel mai mare import din America. Se pare că guvernul le-a ordonat cumpărătorilor chinezi să mute toate achizițiile către alte țări, în principal Brazilia și Argentina, lăsând culturile americane să putrezească pe câmp - un „act ostil din punct de vedere economic”, spune Trump.

Dar cea mai eficientă armă a Chinei a fost imitarea controalelor la export din America. O demonstrație grăitoare a avut loc în decembrie, în ultimele zile ale președinției Biden. La nici 24 de ore după ce America a anunțat noi restricții asupra exporturilor de cipuri de computer către China, Beijingul a interzis exporturile către America de galiu, germaniu și antimoniu - toate utilizate în producția de înaltă tehnologie. Dacă Trump ar fi fost atent, ar fi văzut acest episod ca un avertisment.

Dar mai importantă pe termen lung a fost decizia Chinei de a restricționa exporturile a șapte elemente de pământuri rare și magneți aferenti, care sunt utilizați în arme, mașini și electronice. Exportatorii aveau nevoie de licențe pentru a expedia pământuri rare în străinătate, iar cumpărătorii americani au fost blocați. „Pur și simplu nu vom mai tolera ca SUA să ne atace și credem că avem capacitatea de a riposta”, spune Tu Xinquan de la Universitatea de Afaceri și Economie Internațională din Beijing.

China identificase un punct de blocare care a cauzat dureri severe în America. Pământurile rare apar în aproape fiecare produs de înaltă tehnologie. Deși sunt destul de comune din punct de vedere geologic, China domină mineritul și are un cvasi-monopol asupra rafinării.

Pe măsură ce stocurile din afara Chinei scădeau, firmele au avertizat că fabricile lor vor ajunge în curând într-un impas. America a clipit. A fost de acord să reducă tarifele pentru bunurile chinezești la 30% ca parte a unui armistițiu de 90 de zile, care a fost prelungit ulterior. China și-a redus tarifele pentru bunurile americane la 10% și a început să permită din nou circulația pământurilor rare.

Pe 9 octombrie, China și-a dus controlul exporturilor la un nou nivel, stabilind un regim global de licențiere pentru practic toate pământurile rare, precum și pentru tehnologiile de producție a pământurilor rare și bateriile litiu-ion. Dacă ar fi implementată rigid, China ar putea aproape să dicteze ce bunuri de înaltă tehnologie ar fi fabricate dincolo de granițele sale și de către cine.

Un armistițiu extins ar oferi ambelor țări timp să se pregătească pentru următoarea fază a războiului lor comercial, care va veni în cele din urmă. Oficialii americani au acum o măsură mai bună a vulnerabilităților lor, care includ baterii, ingrediente farmaceutice și multe altele.

