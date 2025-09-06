Ambasadorul român în SUA acuză o „manipulare evidentă” legată de percepția lui Donald Trump. Ce spune despre o vizită a lui Nicușor Dan la Casa Albă

Ideea că președintele american Donald Trump nu îl consideră pe Nicușor Dan ca fiind un președinte legitim nu e doar o dezinformare, e „o manipulare evidentă”, care nu are nicio legătură cu realitatea, afirmă ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru. Diplomatul amintește că, la scurt timp după alegerea sa în fruntea statului român, Nicușor Dan a fost felicitat de către liderul de la Washington.

Andrei Muraru a fost întrebat, sâmbătă, în emisiunea Insider Politic, ce informații are despre teoria lansată din zona partidelor suveraniste, teorie potrivit căreia președintele Nicușor Dan nu este acceptat de Donald Trump.

„Este nu doar o dezinformare, ci este mai mult decât atât, o manipulare evidentă pentru că în Europa Centrală și de Est, în ultimul an, am avut două țări cu alegeri prezidențiale: Polonia, unde a fost ales Karol Nawrocki, și România, în care președintele Nicușor Dan a câștigat aceste alegeri pe 18 mai. Și ambele state au fost tratate la fel după acest scrutin. Atât președintele Dan, cât și președintele Nawrocki au fost sunați de președintele Donald Trump, și în cazul unuia, și în cazul celuilalt au existat postări ale președintelui în care își manifesta în mod direct această intenție de a consolida aceste parteneriate. Deci, din punctul meu de vedere, aceasta e o manipulare care nu are nicio legătură cu realitatea,” a răspuns ambasadorul.

Muraru arată că președintele american cunoaște România, „știe și apreciază valoarea” parteneriatului dintre SUA și România, având în vedere vecinătatea României cu Ucraina, dar și rolul și contribuția României în NATO.

Diplomatul a vorbit și despre o eventuală vizită a liderului de la București la Casa Albă.

„În mod evident, perspectiva există și în ultimii 30 de ani toți foștii președinți ai României au avut ocazia de a avea cel puțin o vizită la acest nivel în biroul oval și acest lucru spune multe despre soliditatea relației dintre România și Statele Unite, pentru că nu toate statele și nu multe state au avut șansa, ca în ultimii 30 de ani, fiecare șef de stat sau de guvern, în cazul monarhiilor, de exemplu, să aibă o vizită la Casa Albă. Și sigur că aceasta depinde în foarte mare măsură de această agendă de priorități și cu cât ea este mai consistentă și mai rapid conturată, cu atât ea poate ridica această miză la nivelul șefilor de stat. Și această vizită se va face, sunt convins, și ar fi foarte importantă pentru a da un nivel de încredere între cei doi șefi de stat și de a crea alte orizonturi pentru a întări acest parteneriat,” a explicat Andrei Muraru.

În ceea ce privește data la care întâlnirea ar putea avea loc, Andrei Muraru amintește că agenda administrației de la Washington va fi una plină anul viitor.

„Când va avea loc această vizită, nimeni nu poate spune cu exactitate. (...) Cred că există perspective foarte bune, dar din experiența pe care eu am avut-o la Washington, în general, aceste vizite sunt anunțate când sunt perfectate, tocmai pentru a nu crea așteptări nerealiste în spațiul public, pentru că, dacă spunem că va avea loc la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor și ea nu are loc decât la jumătatea anului viitor, lumea ar putea să perceapă aceasta ca un refuz al Casei Albe, ceea ce nu e cazul. Totuși, în 2026, America celebrează 250 de ani de la independență, deci tot anul va fi încărcat cu evenimente, nu doar luna iulie. America va găzdui campionatul mondial de fotbal. Deci, e un calendar foarte plin și, repet, depinde foarte mult de abilitatea noastră de a construi această agendă și de a insera prioritățile noastre în prioritățile administrației americane,” explică ambasadorul.

