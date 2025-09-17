Americanii vor folosi baza militară Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu. Președintele Nicușor Dan a acceptat cererea SUA

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 17:58
208 citiri
Americanii vor folosi baza militară Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu. Președintele Nicușor Dan a acceptat cererea SUA
Militari americani la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu - FOTO Department of Defense, arhivă

Președintele României, Nicușor Dan, a acceptat cererea Statelor Unite de a folosi baza militară de la Mihail Kogălniceanu pentru a efectua misiuni în Orientul Mijlociu.

Baza de la Kogălniceanu aparține Armatei Române, însă ea este folosită și de militari americani. Cazarma de la Kogălniceanu este una dintre principalele locații din România unde sunt staționate trupe ale SUA.

În acest context, președintele României a informat oficial Parlamentul că a aprobat solicitarea Statelor Unite de a folosi baza de la Mihail Kogălniceanu ca sprijin pentru misiunile lor din Orientul Mijlociu, anunță Observator News la data de 17 septembrie 2025.

Concret, președintele României a permis staționarea la Kogălniceanu a unor aeronave americane de realimentare în aer, a unui contingent de forțe și a unor aeronave de supraveghere ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), în caz de intervenție în Orientul Mijlociu.

Până în prezent, această misiune planificată de SUA nu a fost executată, a precizat șeful statului român.

Analizarea acestei cereri a părții americane s-a realizat în contextul în care "pe fondul agravării situației de securitate din Orientul Mijlociu, caracterizată de tensiuni acute și implicații de ordin existențial, Statele Unite ale Americii, cu scopul de a-și proteja capabilitățile și interesele, a decis suplimentarea forțelor în regiune. Ținând seama de poziționarea geostrategică a României, SUA au solicitat autorităților din țara noastră utilizarea unor facilități militare, precum Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu", precizează informarea oficială transmisă de Nicușor Dan către Parlamentul României.

"Sprijinul României se poate dovedi util pentru a proteja interesele americane în Orientul Mijlociu și evidențiază rolul esențial al țării noastre în arhitectura de securitate euroatlantică și relevanța bazelor din regiunea Mării Negre pentru interesele Statelor Unite ale Americii, în contextul politicii externe a noii administrații SUA (...).

Informez Parlamentul României că am aprobat prepoziționarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al Statelor Unite ale Americii și mijloace de protecție a forței, precum și a unor aeronave ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance) și de supraveghere aeriană la Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu, în vederea sprijinirii eventualelor operații viitoare. Până în prezent, misiunea planificată de către SUA nu a fost executată, fiind amânată ca urmare a deciziilor determinate de evoluțiile recente ale situației operaționale", a mai transmis Nicușor Dan.

După cum se știe, una dintre cele mai importante țări din Orientul Mijlociu este Israelul, iar Statele Unite sunt principalul susținător extern al Israelului.

Nicușor Dan a oprit un transfer care punea în pericol patrimoniul statului: „Curtea Constituțională ne-a dat dreptate”
Nicușor Dan a oprit un transfer care punea în pericol patrimoniul statului: „Curtea Constituțională ne-a dat dreptate”
Curtea Constituțională a admis miercuri, 17 septembrie, sesizarea formulată de președintele României, Nicușor Dan, în luna iulie, privind o lege care prevedea transferul gratuit al unui...
CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțional transferul unui teren
CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțional transferul unui teren
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României privind Legea pentru trecerea unui imobil din...
#SUA Romania, #baza Kogalniceanu, #Mihail Kogalniceanu, #Nicusor Dan, #avioane militare, #avioane supraveghere SUA, #razboi orientul mijlociu , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Simptomele infectiei cu Candida Auris, ciuperca rezistenta care se raspandeste rapid in Europa
DigiSport.ro
A plecat din Romania, de la un salariu de 4.000 Euro, si a ajuns sa castige 60.000 Euro lunar si sa "straluceasca" in Champions League
DigiSport.ro
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din Bucuresti

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Americanii vor folosi baza militară Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu. Președintele Nicușor Dan a acceptat cererea SUA
  2. Comunicatorul PNL nu comunică. Ciprian Ciucu a plecat de la declarații după o întrebare despre finanțarea presei
  3. Nicușor Dan a oprit un transfer care punea în pericol patrimoniul statului: „Curtea Constituțională ne-a dat dreptate”
  4. L-a convins PSD pe Bolojan? Premierul nu mai exclude prelungirea plafonării la alimentele de bază după 1 octombrie. Când este așteptată decizia finală SURSE
  5. CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțional transferul unui teren
  6. Partidul Uniunea Populară Social Creştină îşi schimbă numele şi identitatea vizuală în urma Congresului Naţional
  7. Lider PSD: „Oare premierul Bolojan se uită pe cifre atunci când nu e ocupat să se admire în oglindă, încruntat și supărat pe viață, tăind cu barda?”
  8. Banii țării în criză sau reformă? Nazare: „Trecem printr-o schimbare profundă în modul în care gestionăm finanțele publice”
  9. George Simion, indignat după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: „Încearcă să compileze niște motive care să stea în picioare pentru anularea alegerilor”
  10. Senator PSD, gând la gând cu AUR. Solicită audierea ministrului Mediului invocând aceleași motive ca în moțiunea de cenzură depusă de partidul condus de George Simion