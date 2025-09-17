Americanii vor folosi baza militară Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu. Președintele Nicușor Dan a acceptat cererea SUA

Militari americani la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu - FOTO Department of Defense, arhivă

Președintele României, Nicușor Dan, a acceptat cererea Statelor Unite de a folosi baza militară de la Mihail Kogălniceanu pentru a efectua misiuni în Orientul Mijlociu.

Baza de la Kogălniceanu aparține Armatei Române, însă ea este folosită și de militari americani. Cazarma de la Kogălniceanu este una dintre principalele locații din România unde sunt staționate trupe ale SUA.

În acest context, președintele României a informat oficial Parlamentul că a aprobat solicitarea Statelor Unite de a folosi baza de la Mihail Kogălniceanu ca sprijin pentru misiunile lor din Orientul Mijlociu, anunță Observator News la data de 17 septembrie 2025.

Concret, președintele României a permis staționarea la Kogălniceanu a unor aeronave americane de realimentare în aer, a unui contingent de forțe și a unor aeronave de supraveghere ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), în caz de intervenție în Orientul Mijlociu.

Până în prezent, această misiune planificată de SUA nu a fost executată, a precizat șeful statului român.

Analizarea acestei cereri a părții americane s-a realizat în contextul în care "pe fondul agravării situației de securitate din Orientul Mijlociu, caracterizată de tensiuni acute și implicații de ordin existențial, Statele Unite ale Americii, cu scopul de a-și proteja capabilitățile și interesele, a decis suplimentarea forțelor în regiune. Ținând seama de poziționarea geostrategică a României, SUA au solicitat autorităților din țara noastră utilizarea unor facilități militare, precum Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu", precizează informarea oficială transmisă de Nicușor Dan către Parlamentul României.

Ads

"Sprijinul României se poate dovedi util pentru a proteja interesele americane în Orientul Mijlociu și evidențiază rolul esențial al țării noastre în arhitectura de securitate euroatlantică și relevanța bazelor din regiunea Mării Negre pentru interesele Statelor Unite ale Americii, în contextul politicii externe a noii administrații SUA (...).

Informez Parlamentul României că am aprobat prepoziționarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al Statelor Unite ale Americii și mijloace de protecție a forței, precum și a unor aeronave ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance) și de supraveghere aeriană la Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu, în vederea sprijinirii eventualelor operații viitoare. Până în prezent, misiunea planificată de către SUA nu a fost executată, fiind amânată ca urmare a deciziilor determinate de evoluțiile recente ale situației operaționale", a mai transmis Nicușor Dan.

După cum se știe, una dintre cele mai importante țări din Orientul Mijlociu este Israelul, iar Statele Unite sunt principalul susținător extern al Israelului.

Ads