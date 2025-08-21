Aliații europeni vor ca SUA să trimită în România avioane F-35, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina - SURSE

Mai multe țări europene membre NATO vor ca președintele Donald Trump să aprobe trimiterea în România de avioane F-35 ale SUA, drept una dintre garanțiile de securitate pe care Occidentul e dispus să le ofere Ucrainei.

Garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt una dintre condițiile menite să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, informează surse citate de ziarul The Times.

Această informație apare imediat după ce șefii Apărării din țările membre NATO au avut o discuție online, în ziua de miercuri, 20 august, pe tema garanțiilor de securitate care pot fi oferite Ucrainei.

Cu două zile mai înainte, luni, președintele Trump a respins ideea de a trimite forțe americane pe teren în Ucraina, dar a admis că SUA ar putea oferi sprijin „aerian”, ca parte a garanțiilor de securitate occidentale. Apoi, în seara de marți, 19 august, generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA, i-a primit la Washington pe omologii lui din Marea Britanie, Germania, Franța, Finlanda și Italia, discutând cu aceștia despre eventualele garanții de securitate pentru Ucraina.

În ultimii ani, mai ales după ce a început războiul din Ucraina, NATO a realizat misiuni de poliție aeriană pe Flancul Estic, folosind Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu (județul Constanța). Această locație, deja folosită cu succes de avioane occidentale, este în curs de extindere și ar urma să devină cea mai mare bază militară de pe Flancul Estic al NATO. Baza de la Kogălniceanu este și cea mai probabilă locație pentru avioanele F-35 ale SUA, dacă ele ar fi trimise în România.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) al României a lansat deja propriul program de achiziționare, din SUA, de avioane F-35. Însă avioanele F-35 destinate Forțelor Aeriene Române ar urma să fie livrate de SUA după anul 2030.

