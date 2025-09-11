Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, este la Washington: "Ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani"

Autor: Mihai Diac
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 23:37
38 citiri
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, este la Washington: "Ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani"
Alexandru Nazare, ministru de Finanțe - FOTO Facebook / Alexandru Nazare

Ministrul de Finanțe al României, Alexandru Nazare, se află, în perioada 11-13 septembrie 2025, într-o vizită de lucru la Washington, anunță un comunicat transmis de Ministerul de Finanțe.

Scopul vizitei este "de a consolida dialogul economic și financiar cu partenerii americani și de a atrage noi investitori în sectoare-cheie pentru România, cum ar fi: energia, infrastructura sau tehnologia. Agenda vizitei cuprinde întâlniri cu reprezentanți ai mediului financiar-bancar, cu instituții guvernamentale și cu potențiali investitori", precizează comunicatul Ministerului de Finanțe.

„Vizita la Washington D.C. are o miză strategică, fiind un pas esențial în cultivarea unor relații solide cu administrația americană și cu principalii actori financiari de pe Wall Street. Prin acest dialog direct și substanțial, ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani. Atragerea de investiții pe termen lung și consolidarea cooperării economice bilaterale sunt piloni fundamentali pentru dezvoltarea durabilă a țării noastre. Suntem încrezători că această misiune va deschide noi căi de finanțare și va contribui la creșterea economică a României”, a transmis ministrul Nazare.

Ministrul român are programate discuții "cu mari finanțatori americani, interesați de oportunitățile de investiții pe care le oferă economia românească". De asemenea, agenda include întâlniri la Departamentul de Comerț al SUA. "Aceste discuții vizează explorarea modalităților prin care România poate accesa resurse importante pentru dezvoltare și proiecte de investiții, bazate pe o cooperare bilaterală solidă", precizează Ministerul de Finanțe.

Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei: „Ilie Bolojan nu face reforme, duce în derizoriu această idee. Reforma nu înseamnă să crești taxe” INTERVIU
Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei: „Ilie Bolojan nu face reforme, duce în derizoriu această idee. Reforma nu înseamnă să crești taxe” INTERVIU
Măsurile lui Ilie Bolojan au ajuns să fie contestate chiar de membrii importanți din USR, formațiune aflată de guvernare. Printre cei mai mari critici ai premierului PNL se numără Claudiu...
Oportunitate ratată de TAROM. O companie străină va avea zboruri directe Timișoara - Istanbul
Oportunitate ratată de TAROM. O companie străină va avea zboruri directe Timișoara - Istanbul
Compania aeriană din Turcia, Turkish Airlines, va avea zboruri directe pe ruta Timișoara - Istanbul, a anunțat președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. "Legăm vestul...
#SUA Romania, #nazare, #Alexandru Nazare, #Ministerul de Finante, #investitii americane Romania, #investitii straine Romania , #investitii
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa si Trump: Nu fac niciun pas inapoi. Cum incearca Moscova sa forteze Kievul sa renunte la lupta
a1.ro
Cum arata fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mandreste cu fiicele sale
ObservatorNews.ro
Afacerea pornita cu 15.000 de lei de un fost agent de vanzari. "Avem fructe proaspete pana la primul inghet"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, este la Washington: "Ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani"
  2. Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei: „Ilie Bolojan nu face reforme, duce în derizoriu această idee. Reforma nu înseamnă să crești taxe” INTERVIU
  3. Oportunitate ratată de TAROM. O companie străină va avea zboruri directe Timișoara - Istanbul
  4. Programul Rabla 2025, aprobat de Guvern. Când începe, care este procesul de înscriere și cât valorează voucherele
  5. Inteligența artificială a făcut în doar 48 de ore ce cercetătorii au descoperit în 10 ani. Șocat, un om de știință a trimis un e-mail la Google să întrebe dacă i-au spart computerul
  6. Automecanica SA Mediaș vrea să revigoreze industria de apărare. Ce obiectiv are compania, care va produce blindatele Cobra II ale României, prin achiziția Popeci Utilaj Greu
  7. Un celebru miliardar spune că le dă copiilor săi aflați la facultate două sfaturi despre găsirea unui job în era inteligenței artificiale
  8. Apa de la robinet devine, încet-încet, un lux pentru români. Tarifele au crescut cu peste 20% față de anul trecut
  9. "Scandalul mitei" schimbă directorul general la ELCEN. Cine este noul șef interimar, după ce Claudiu Crețu a fost pus sub control judiciar
  10. Analiză Erste: Guvernul trebuie să mențină un echilibru fragil. Economia României, între ciocan și nicovală

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Acum 9 ore

Business Focus,
The Real Estate Event - The legacy edition