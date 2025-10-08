Oana Țoiu se întâlnește la Washington cu Marco Rubio. Este prima vizită a unui ministru român la un reprezentant al Administrației Trump, după anularea alegerilor din 2024

Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, se întâlnește la Washington cu secretarul de stat Marco Rubio, aceasta urmând să fie prima vizită a unui ministru român la un reprezentant al Administrației Trump, după momentul, încă neclarificat complet, al anulării alegerilor prezidențiale din România, din anul 2024.

Întâlnirea dintre Oana Țoiu și Marco Rubio se va desfășura în ziua de 8 octombrie 2025, începând cu ora 21:30 (ora României), informează Antena 3.

Printre subiectele luate în discuție se vor număra Apărarea, Securitatea regională și Energia.

Oana Țoiu și Marco Rubio s-au întâlnit deja la Summitul NATO de la Haga, în luna iunie, apoi au avut și o conversație telefonică.

Analistul de politică externă Iulian Chifu a explicat pentru Antena 3 CNN că discuțiile dintre ministra Oana Ţoiu și secretarul de stat Marco Rubio pot avea legătură și cu negocierea unei posibile întrevederi între președinții Nicușor Dan și Donald Trump.

În aprilie 2025, secretarul de stat Marco Rubio avusese o întâlnire, la Bruxelles, cu ministrul de Externe, din acel moment, al României, Emil Hurezeanu.

Ads

Summit-ul NATO de la Haga a reprezentat pentru noi și un moment pentru a construi relația România-SUA. Ambele țări au în acest an noi președinți și echipe guvernamentale înnoite după alegeri. Atât Declarația finală a Summit-ului, care include angajamentul ferm al Aliaților, în… pic.twitter.com/yvZaEg29Rv — Toiu Oana (@oana_toiu) June 25, 2025

Ads