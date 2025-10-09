Statele Unite vor crește rolul României în strategia lor pentru Orientul Mijlociu, anunță Oana Țoiu, după întâlnirea cu Marco Rubio

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 23:40
508 citiri
Statele Unite vor crește rolul României în strategia lor pentru Orientul Mijlociu, anunță Oana Țoiu, după întâlnirea cu Marco Rubio
Baza militară de la Kogălniceanu - FOTO MApN, arhivă

Statele Unite au calculat o creștere a rolului României, ca țară aliată, în cadrul strategiei SUA pentru Orientul Mijlociu.

Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a declarat că acesta a fost unul dintre subiectele pe care le-a discutat, la Washington, cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Întâlnirea a avut loc la data de 8 octombrie 2025.

"În aceste zile vorbim de o miză sporită în ceea ce privește investițiile și dezvoltarea unor capabilități comune. Ei deja au luat această decizie pe care președintele Nicușor Dan a anunțat-o în Parlament, de crește prezența României ca un factor important pentru ei în strategia pe care o au față de Orientul Mijlociu. În ceea ce privește analiza posturii în Europa față de Indo-Pacific, aici o să aibă documentele oficiale cel mai probabil până la sfârșitul anului”, a declarat Oana Țoiu pentru postul Antena 3 CNN.

Cele trei mari teme discutate între Rubio și Țoiu au fost Apărarea, Securitatea regională și Energia. De asemenea, ei au discutat și despre vizita președintelui Nicușor Dan în SUA, care ar putea avea loc în anul 2026 și care ar include și o întâlnire cu președintele Donald Trump.

Oana Țoiu a anunțat că a vorbit cu Marco Rubio despre prezența militarilor americani pe teritoriul României, la bazele NATO.

„Am agreat împreună că este foarte important ca această prezența să continue și rolul ei nu doar pentru România, ci pentru regiune. Prezența SUA în format NATO în România are și un efect de descurajare a potențialelor intruziuni, are și un efect de stabilitate în regiune, în ceea ce privește vecinii noștri care nu sunt încă membri ai UE sau NATO. Am discutat și despre producția care ține de zona militară, de armament și investițiile viitoare în România", a explicat ministrul român.

Oana Țoiu a precizat că întâlnirea din 8 octombrie a fost a treia avută cu Marco Rubio.

"Este a treia oară când ne întâlnim. Ne-am întâlnit prima dată la Haga, la summitul NATO, apoi în formatul Națiunilor Unite, la New York, în formatul de lucru trans-atlantic”, a explicat șefa Diplomației române.

După întâlnirea cu secretarul de stat Rubio, ministra Oana Țoiu va participa, în data de 9 octombrie 2025, la un eveniment găzduit de Hudson Institute. Discuțiile vor fi axate pe perspectiva României asupra securității în regiunea Mării Negre, a războiului din Ucraina, a atacurilor hibride rusești și a relației bilaterale România – SUA, a precizat Ambasada SUA la Washington.

Oana Țoiu a discutat cu Marco Rubio despre vizita lui Nicușor Dan la Casa Albă. Când se vor întâlni cei doi șefi de stat VIDEO
Oana Țoiu a discutat cu Marco Rubio despre vizita lui Nicușor Dan la Casa Albă. Când se vor întâlni cei doi șefi de stat VIDEO
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat că a discutat cu secretarul de stat american, Marco Rubio, despre întâlnirea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele...
Oana Țoiu se întâlnește la Washington cu Marco Rubio. Este prima vizită a unui ministru român la un reprezentant al Administrației Trump, după anularea alegerilor din 2024
Oana Țoiu se întâlnește la Washington cu Marco Rubio. Este prima vizită a unui ministru român la un reprezentant al Administrației Trump, după anularea alegerilor din 2024
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, se întâlnește la Washington cu secretarul de stat Marco Rubio, aceasta urmând să fie prima vizită a unui ministru român la un reprezentant al...
#SUA Romania, #oana toiu, #Marco Rubio, #sua orientul mijlociu, #militari americani Romania, #razboi orientul mijlociu , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Schimbare radicala! Anuntul facut dupa ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din Chicago
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ronaldo a devenit miliardar, dar un roman "complet necunoscut" e mult mai bogat! Au ramas "masca": "99% nu ati auzit de el"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un apropiat al lui Putin, îndemn înfricoșător legat de o putere nucleară: ”Ardeți țara satanică”
  2. Trump s-ar putea duce la sfârşitul săptămânii în Orientul Mijlociu. Negocierile între Israel şi Hamas "avansează foarte bine", a dat el asigurări VIDEO
  3. Statele Unite vor crește rolul României în strategia lor pentru Orientul Mijlociu, anunță Oana Țoiu, după întâlnirea cu Marco Rubio
  4. Macron, îndemnat chiar și de aliați să demisioneze pentru a pune capăt crizei politice din Franţa. Se așteaptă reacția președintelui
  5. Banca Angliei avertizează că bula tehnologică a inteligenței artificiale ar putea exploda, trimițând unde de șoc în întreaga lume
  6. "Ies la iveală jafurile cu complici din interior". Ministrul Finanţelor acuză nereguli grave în scandalul fraudei de aproape 4 milioane de lei de la o firmă din Craiova
  7. Oamenii de știință au dezvăluit cum arăta primul animal de pe Pământ
  8. Președintele Milei cântă pe scenă în timp ce economia Argentinei se confruntă cu o criză profundă. “Sunt om. Poate nu pare, dar sunt” VIDEO
  9. Oana Țoiu a discutat cu Marco Rubio despre vizita lui Nicușor Dan la Casa Albă. Când se vor întâlni cei doi șefi de stat VIDEO
  10. Bani pentru arme nucleare. Hackerii lui Kim Jong-un au furat peste 2 miliarde de dolari în criptomonede doar în 2025