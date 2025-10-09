Statele Unite vor crește rolul României în strategia lor pentru Orientul Mijlociu, anunță Oana Țoiu, după întâlnirea cu Marco Rubio

Statele Unite au calculat o creștere a rolului României, ca țară aliată, în cadrul strategiei SUA pentru Orientul Mijlociu.

Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a declarat că acesta a fost unul dintre subiectele pe care le-a discutat, la Washington, cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Întâlnirea a avut loc la data de 8 octombrie 2025.

"În aceste zile vorbim de o miză sporită în ceea ce privește investițiile și dezvoltarea unor capabilități comune. Ei deja au luat această decizie pe care președintele Nicușor Dan a anunțat-o în Parlament, de crește prezența României ca un factor important pentru ei în strategia pe care o au față de Orientul Mijlociu. În ceea ce privește analiza posturii în Europa față de Indo-Pacific, aici o să aibă documentele oficiale cel mai probabil până la sfârșitul anului”, a declarat Oana Țoiu pentru postul Antena 3 CNN.

Cele trei mari teme discutate între Rubio și Țoiu au fost Apărarea, Securitatea regională și Energia. De asemenea, ei au discutat și despre vizita președintelui Nicușor Dan în SUA, care ar putea avea loc în anul 2026 și care ar include și o întâlnire cu președintele Donald Trump.

Oana Țoiu a anunțat că a vorbit cu Marco Rubio despre prezența militarilor americani pe teritoriul României, la bazele NATO.

„Am agreat împreună că este foarte important ca această prezența să continue și rolul ei nu doar pentru România, ci pentru regiune. Prezența SUA în format NATO în România are și un efect de descurajare a potențialelor intruziuni, are și un efect de stabilitate în regiune, în ceea ce privește vecinii noștri care nu sunt încă membri ai UE sau NATO. Am discutat și despre producția care ține de zona militară, de armament și investițiile viitoare în România", a explicat ministrul român.

Oana Țoiu a precizat că întâlnirea din 8 octombrie a fost a treia avută cu Marco Rubio.

"Este a treia oară când ne întâlnim. Ne-am întâlnit prima dată la Haga, la summitul NATO, apoi în formatul Națiunilor Unite, la New York, în formatul de lucru trans-atlantic”, a explicat șefa Diplomației române.

După întâlnirea cu secretarul de stat Rubio, ministra Oana Țoiu va participa, în data de 9 octombrie 2025, la un eveniment găzduit de Hudson Institute. Discuțiile vor fi axate pe perspectiva României asupra securității în regiunea Mării Negre, a războiului din Ucraina, a atacurilor hibride rusești și a relației bilaterale România – SUA, a precizat Ambasada SUA la Washington.

