Armata SUA va construi în România un poligon modern de antrenament pentru tancuri. Va avea o poziție strategică, lângă granița cu Ucraina și Republica Moldova

Armata Statelor Unite și Armata Română vor colabora pentru a construi în România un poligon modern de antrenament pentru tancuri.

Viitorul obiectiv militar ar urma să fie construit în zona actualului poligon de la Smârdan (județul Galați), aceasta fiind deja una dintre principalele locații de instruire ale Forțelor Terestre Române. Actualul poligon este relativ aproape de granița României cu Ucraina și cu Republica Moldova.

Decizia SUA de a participa la construirea viitorului poligon din județul Galați a fost anunțată de Biroul pentru instruire al Forțelor Terestre ale SUA (U.S. Army PEO STRI), precum și de Ambasada SUA din București.

"În perioada 8-10 septembrie, reprezentanți ai U.S. Army PEO STRI au vizitat România, pentru a efectua o inspecție comună a poligonului de instruire Smârdan. În colaborare cu ofițeri din Forțele Terestre Române, delegația a început planificarea construcției unui poligon modern pentru tancuri, capabil să instruiască tancurile românești la cel mai înalt nivel. Discuțiile s-au concentrat pe infrastructura poligonului, sistemele de ținte și dezvoltarea comunicațiilor – toate elemente esențiale pentru a spori realismul și interoperabilitatea antrenamentelor. Această colaborare marchează un alt pas important pentru consolidarea cooperării în domeniul securității dintre SUA și România și pentru garanția faptului că forțele noastre rămân pregătite, capabile și mai puternice împreună", a transmis Ambasada SUA printr-un mesaj postat pe Internet.

Câteva mii de militari ai SUA se află în acest moment în România, cei mai mulți fiind la Mihail Kogălniceanu (județul Constanța) și Deveselu (județul Olt).

