Președinția lucrează la întâlnirea Nicușor Dan - Donald Trump. „Președintele vrea o întâlnire de substanță, nu de imagine”. Ce subiecte vor fi abordate

Autor: Maria Mora
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 14:23
370 citiri
Donald Trump și Nicușor Dan Foto: Facebook/Nicușor Dan

Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pe securitate națională, a afirmat sâmbătă, 4 octombrie, că se lucrează pentru o întâlnire a președintelui Nicușor Dan cu omologul american Donald Trump, la Washington. Șeful Cancelariei Președintelui susține că șeful statului își dorește ca această vizită să fie una de substanță, nu una de imagine.

„Ce înseamnă asta? Înseamnă că în dialogul bilateral să se stabilească la cel mai înalt nivel o agendă, un roadmap, un parcurs și un pachet de înțelegeri. Vreau să vă spun că acest tip de atitudine a funcționat inclusiv acum două-trei zile, în întâlnirea Donald Trump – Regele Charles”, a afirmat consilierul prezidențial în emisiunea „În fața ta” de la Digi24.

Diaconescu a precizat că va fi discutat și un pachet economic.

„Evident, din acest punct de vedere, nu numai Administrația Prezidențială trebuie să aibă un răspuns. Este o chestiune care ține până la urmă și de Guvern, și de autoritățile din România, pentru că obligatoriu, ceea ce ne angajăm, așa cum și partea americană o face, trebuie să se întâmple, trebuie să se implementeze”, a mai spus Diaconescu.

Consilierul președintelui a mai confirmat că „în mod evident” subiectul vizelor pentru cetățenii români va fi abordat la întâlnirea dintre liderii celor două state.

„Absolut toate elementele, de la prezența militară americană în România la sistemul de vize. Da, și în ceea ce privește componentele care țin inclusiv de garanțiile de securitate, pentru că, în opinia noastră, garanțiile de securitate legate de Ucraina, fiind un stat de frontieră, trebuie, într-o formă sau alta, să cuprindă și România. Finlandezii mi-au spus că și ei sunt de aceeași părere, polonezii la fel. Deci, garanțiile de securitate, practic trebuie să determine Federația Rusă să treacă la masa negocierilor”, a precizat consilierul prezidențial.

„Interesele de securitate ale României sunt bine înțelese și coincid cu cele ale Statelor Unite în legătură cu această regiune. În al doilea rând, România, inclusiv din punct de vedere al programelor militare, respectiv SAFE, se află pe locul doi după Polonia privind determinarea politică guvernamentală în ceea ce privește înzestrarea, dotarea și creșterea capacității de răspuns”, a adăugat acesta.

Diaconescu a adăugat că nu poate spune dacă România va cumpăra arme de la americani, dar a explicat că programul SAFE presupune „înțelegeri în interiorul grupului statelor europene” și că „americanii înțeleg foarte bine anumite zone” unde este nevoie de susținerea lor.

„Apărarea pe cele două dimensiuni – americană și europeană – și acomodarea pozițiilor din acest punct de vedere nu are absolut nicio fisură”, a conchis consilierul prezidențial.

La jumătatea lunii septembrie, liderul de la Cotroceni a declarat că vizita în Statele Unite, la invitația lui Donald Trump, „va avea loc fără discuții, cel mai probabil la începutul anului viitor”.

Nicușor Dan și Donald Trump s-au întâlnit față în față și au schimbat câteva cuvinte pe 25 iunie, la reuniunea șefilor de stat și de guvern din NATO de la Haga.

