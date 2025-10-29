Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani. România speră să vină trupe din alte țări

Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani, a declarat joi, 29 octombrie, ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu.

”Nu se vorbește despre o retragere a trupelor americane, ci despre sistarea rotirii unei brigăzi. Capacitățile strategice din România rămân neschimbate, baza de la Deveselu rămâne operațională, baza de la Cămpia Turzii rămâne operațională, la Kogălniceanu va rămâne un detașament american. Parteneriatul nostru strategic este stabil, de încredere", a subliniat ministrul român.

Cu privire la reducerea efectivelor din România, "propunerea dânșilor este în Congresul american", a precizat ministrul Moșteanu.

Ministrul a făcut această precizare după ce Ministerul Apărării Naționale (MApN), într-un comunicat de presă, anunțase că Statele Unite urmează să reducă numărul de militari americani staționați în România.

Potrivit comunicatului MApN, "România si Aliatii au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa".

În România, MApN "a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.

Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.

Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american".

Potrivit MApN, "redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune."

Decizia oficială a SUA este de sistare a rotirii în Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. În România, această încetare a procesului de rotire a brigăzii americane va înseamna un minus de circa 500 - 600 de militari americani.

În acest context, "aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională", a anunțat MApN.

