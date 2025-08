Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a avut o convorbire cu ministrul român de Externe, Oana Țoiu. Principalele subiecte abordate de cei doi oficiali

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a avut o convorbire cu noul ministru de Externe al României, Oana Țoiu, în care principalele teme abordate au fost cele legate de apărare, de energie și de combaterea migrației ilegale.

Convorbirea telefonică între cei doi oficiali s-a purtat în ziua de 31 iulie 2025. Informații despre subiectele discutate au fost transmise de purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Tammy Bruce, precum și de Oana Țoiu, într-un mesaj postat pe rețeaua X.

„Secretarul de Stat Marco Rubio a discutat astăzi cu ministrul român de Externe, Oana Țoiu. Cei doi lideri au trecut în revistă cooperarea bilaterală în domeniile apărării, energiei și combaterii migrației ilegale. Secretarul Rubio a reiterat dorința noastră pentru un comerț echitabil și echilibrat și a salutat participarea României în programul de Verificare Electronică a Naționalității”, a transmis Tammy Bruce.

Convorbirea dintre cei doi înalți oficiali din SUA și România s-a purtat în contextul în care, în următoarele luni, se anticipează o vizită a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite.

Într-un mesaj postat pe Twitter, ministra Oana Țoiu a anunțat că a avut „o discuție productivă” cu Rubio și a detaliat subiectele de pe agenda convorbirii. O temă a fost aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre cele două țări, „un parteneriat de mare importanță pentru țările noastre și pentru regiune”.

„Lucrăm împreună bazându-ne pe realizările obținute în timpul primei administrații a președintelui Trump în domenii cheie: Securitate și apărare: investiții în coproducție, prezența SUA - NATO în România și rolul important al inovării și al capacităților tehnice puternice ale SUA pentru achizițiile de apărare atât ale UE, cât și ale NATO; Energie, cu accent pe SMR (reactoare nucleare de mici dimensiuni, n.r.), energie nucleară și Marea Neagră; angajamentul nostru de a coopera în domeniul migrației și al obiectivelor de renunțare la vize”, a scris Țoiu.

Ministra de Externe a adăugat că va face o vizită oficială la New York în septembrie, care va fi „un moment bun pentru un dialog privind următorii pași și pentru pregătirea vizitei președintelui Nicușor Dan” în SUA, la începutul anului viitor.

I had a productive discussion today with Secretary of State Marco Rubio @SecRubio on deepening the RO-US Strategic Partnership, a partnership that is of high importance for our countries and the region.

We are working together building upon the achievements reached during the… pic.twitter.com/pQzpfuPPHD