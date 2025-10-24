Putin și-a trimis reprezentantul special în SUA pentru "convorbiri oficiale", imediat după ce Trump a anunțat sancțiuni dure contra Rusiei

Negociatorul lui Putin, Kirill Dimitriev (stânga) și cel al lui Trump, Steve Witkoff / FOTO / captură X OSINTdefender

Reprezentantul special al Kremlinului pe probleme economice, Kirill Dmitriev, se află în Statele Unite, pentru a purta "convorbiri oficiale" cu membri ai Administrației Trump, imediat după ce Statele Unite au anunțat sancțiuni dure asupra Rusiei.

Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții rus (RDIF) și trimis special al Kremlinului, se va întâlni cu oficiali ai Administrației Trump „pentru a continua discuțiile despre relația SUA-Rusia”, au dezvăluit surse citate de CNN la data de 24 octombrie 2025.

Pe de altă parte, potrivit Axios, Dmitriev se va întâlni, sâmbătă, la Miami, inclusiv cu Steve Witkoff, reprezentantul special al președintelui Trump.

Această vizită în SUA, pentru convorbiri oficiale, a unui înalt oficial de la Moscova intervine la doar două zile după ce Administrația Trump a anunțat sancțiuni dure contra principalelor două companii petroliere ale Rusiei - Rosneft și Lukoil, explicând că sancțiunile sunt necesare din cauza lipsei de interes a Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina.

Anterior impunerii acestor sancțiuni, președinții Trump și Putin au avut o convorbire telefonică, în urma căreia Trump anunțase că va avea chiar o întâlnire directă cu Putin, la Budapesta. Dar întâlnirea de la Budapesta a fost anulată, după care Statele Unite au anunțat sancțiunile contra Rusiei.

Președintele Putin a calificat această decizie a SUA drept o încercare de presiune asupra Rusiei, dar a susținut că sancțiunile vor avea un impact redus asupra economiei ruse.

