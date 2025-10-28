Trump nu se oprește. Va aplica noi sancțiuni dure Rusiei. "Președintele deține toate cărțile, aceasta este doar o carte pe care o joacă"

Președintele SUA, Donald Trump, va îndeplini sarcinile și va aplica noi sancțiuni dure împotriva Rusiei în domeniul petrolului, pentru a-l presa pe Vladimir Putin să negocieze încheierea războiului din Ucraina, a declarat ambasadorul SUA la NATO.

„Am implementat aceste sancțiuni. Intenționăm să le aplicăm”, a declarat Matthew Whitaker, reprezentantul permanent al SUA la NATO, într-un interviu acordat marți, 28 octombrie, la Bloomberg TV.

Săptămâna trecută, Departamentul Trezoreriei SUA a inclus pe lista neagră giganții petrolieri de stat Rosneft și Lukoil, cei mai mari producători de petrol din Rusia, ca parte a unei noi încercări de a pune capăt războiului din Ucraina prin privarea Moscovei de veniturile necesare finanțării acestuia. A fost, de altfel, primul pachet major de sancțiuni financiare împotriva Rusiei de când Trump a preluat mandatul.

„Acesta va fi poate lucrul care-l va presa pe președintele Putin să vină la masa negocierilor și să pună capăt acestui război și cel puțin să încheiem un armistițiu, astfel încât să putem negocia o rezoluție finală”, a spus Whitaker.

Ads

Prețurile țițeiului au crescut brusc după anunțul sancțiunilor, dar reacția pieței a fost tăcută pe fondul confuziei cu privire la cât de serios va aplica Casa Albă noile măsuri împotriva Rusiei, care a fost vizată de sancțiuni dure încă de la începutul războiului.

Potrivit lui Whitaker, însă, acesta este doar începutul.

„Președintele Trump deține toate cărțile, aceasta este doar o carte pe care o joacă”, a spus el. „Sunt multe altele.”

Ads