Coliziune frontală între Trump și Rusia: Nepoata lui Hrușciov l-a „citit” pe Putin în lupta cu SUA și dezvăluie planul său

În același timp, Nina Hrușciova, nepoata fostului lider sovietic, acum profesoară la Universitatea New York, l-a "citit" pe Putin în lupta cu Trump și dezvăluie planul său. "Putin nu îl ia în serios pe Trump și va lupta cât de mult va putea".

Hrușciova spune că ”Putin crede că îndeplinește visurile țarilor ruși”, iar experții susțin că dictatorul nu s-a clintit până acum de la cerințele sale maximale privind Ucraina, potrivit BBC.

Un ziar rus popular crede că relația dintre Donald Trump și Vladimir Putin a deraiat. A apelat la trenuri pentru a ilustra starea actuală a relațiilor dintre SUA și Rusia. „O coliziune frontală pare inevitabilă”, a anunțat recent tabloidul Moskovsky Komsomolets. „Locomotiva Trump și locomotiva Putin se îndreaptă în viteză una spre cealaltă. Și niciuna nu este pe cale să se oprească sau să dea înapoi.”

Pentru „locomotiva Putin”, totul merge cu toată forța, cu așa-numita „Operațiune Militară Specială”: războiul Rusiei în Ucraina. Liderul Kremlinului nu a arătat nicio dorință de a pune capăt ostilităților și de a declara un armistițiu pe termen lung.

Între timp, „locomotiva Trump” și-a accelerat eforturile de a presa Moscova să pună capăt luptelor: anunțând termene limită, ultimatumuri, amenințări cu sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei și tarife mari asupra partenerilor comerciali ai Rusiei, precum India și China.

Adăugați la toate acestea cele două submarine nucleare americane pe care președintele Trump susține că le-a repoziționat mai aproape de Rusia. Când treci de la a vorbi despre locomotive la submarine nucleare, știi că lucrurile sunt serioase.

În primele săptămâni ale celei de-a doua președinții Trump, Moscova și Washingtonul păreau pe cale să-și reia relațiile bilaterale. Niciun semn de coliziune frontală. Departe de asta. Uneori părea că Vladimir Putin și Donald Trump erau în aceeași trăsură, mergând în aceeași direcție.

Între timp, administrația Trump exercita presiuni asupra Kievului, nu asupra Moscovei, și se certa cu aliații tradiționali ai SUA, cum ar fi Canada și Danemarca. În discursuri și interviuri televizate, oficialii americani au criticat acerb NATO și liderii europeni. Toate acestea au fost muzică pentru urechile Kremlinului.

Trump vrea acord, Putin victorie

„America are acum mai multe în comun cu Rusia decât are Washingtonul cu Bruxelles-ul sau cu Kievul”, a spus politologul Konstantin Blokhin de la Centrul pentru Studii de Securitate al Academiei Ruse de Științe.

Este clar că Vladimir Putin începe să simtă presiunea lui Trump. „Pentru că Donald Trump a modificat atât de multe termene limită și a denaturat într-un fel sau altul, nu cred că Putin îl ia în serios”, consideră Nina Hrușciova, profesoară de afaceri internaționale la The New School, o universitate din New York. Ea este strănepoata lui Nikita Hrușciov, fostul lider sovietic.

„Putin va lupta cât de mult va putea sau, dacă Ucraina nu spune: ”Suntem obosiți, suntem dispuși să acceptăm condițiile voastre”. Cred că Putin stă acolo, la Kremlin, și crede că îndeplinește visurile țarilor ruși și apoi ale secretarilor generali precum Iosif Stalin, arătând Occidentului că Rusia nu ar trebui tratată cu lipsă de respect.”

O înțelegere este încă posibilă. Din imaginea pe care am pictat-o până acum, s-ar putea părea că o coliziune frontală între locomotivele Putin și Trump este inevitabilă. Donald Trump se vede ca un mare negociator și, din câte se pare, nu a renunțat să încerce să obțină una cu Vladimir Putin. Steve Witkoff urmează să se întoarcă în Rusia săptămâna aceasta pentru discuții cu liderul Kremlinului. Nu știm ce fel de ofertă ar putea aduce cu el.

Luni, Ivan Loshkarev, profesor asociat de teorie politică la Universitatea MGIMO din Moscova, a declarat pentru Izvestia că, pentru a facilita dialogul, domnul Witkoff ar putea prezenta „oferte avantajoase de cooperare [către Rusia] care s-ar deschide după un acord privind Ucraina”.

La urma urmei, până acum în Ucraina, Vladimir Putin nu s-a clintit de la cerințele sale maximale privind teritoriul, neutralitatea Ucrainei și dimensiunea viitoare a armatei ucrainene. Donald Trump vrea un acord. Vladimir Putin vrea victorie.

