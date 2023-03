Filmarea incidentului ruso-american din Marea Neagră. Înregistrarea arată cum pilotul Suhoiului aruncă combustibil peste dronă VIDEO

Comandamentul militar american în Europa a declasificat şi publicat o înregistrare video întâlnirii petrecute marți, 14 martie, în Marea Neagră între un aparat de zbor american fără pilot de tip MQ-9 Reaper şi avioane de vânătoare de tip Suhoi 27 aparținând Rusiei.

Această înregistrare video surprinde momente critice ale întâlnirii, în zbor, care a durat 30-40 de minute, potrivit Pentagonului.

The US military has released footage of the mid-air encounter between a Russian fighter jet and a US drone that was forced down over the Black Sea. https://t.co/kTcWuYdJOQ pic.twitter.com/yAU1ZAy4bn

Acțiunile agresive ale avioanelor de luptă rusești împotriva unei drone militare americane deasupra Mării Negre au fost aprobate marți, 14 martie, de la vârful Kremlinului, informează NBC News, citând trei oficiali ai serviciilor de informații americane.

Potrivit informațiilor, avioanele rusești au aruncat combustibil pe drona MQ-9 Reaper, probabil pentru a o scoate de pe cursul său sau pentru a-i dezactiva capacitățile de supraveghere.

One Russian pilots released a video of a flyby next to American MQ-9 Reaper drone. Could be from yesterday. According the Pentagon Russians did. many flybys until one of the Russian planes destroyed the propeller of the Reaper.#Ukraine pic.twitter.com/eV7HPsJznp